법무부, ‘설탕·밀가루 담합’ 수사팀에 표창장 수여
“서민경제 교란사범 엄단”
법무부가 4일 밀가루·설탕 가격 담합과 한국전력 공사 발주 입찰 담합을 집중 수사해 재판에 넘긴 검사들에게 표창을 수여했다.
법무부는 이날 담합 수사를 이끈 서울중앙지검 공정거래조사부 나희석 부장검사와 수사팀 검사들에게 표창을 수여했다고 밝혔다. 나 부장검사와 문정신 부부장 검사(40기·현 평택지청 형사3부장), 이한별(변호사시험 2회)·조혁(변시 3회)·나혜윤(44기)·최민혁(44기) 검사가 표창을 받았다. 법무부는 “국민 생활의 근간이 되는 식품 물가를 왜곡하고, 가정경제를 위협한 서민경제 교란사범을 엄단했다”고 밝혔다.
수사팀은 지난해 9월부터 올해 1월까지 생활 필수품 가격 담합 사건을 집중 수사해 왔다. 이들은 국내 주요 제분사의 밀가루 가격 담합 사건을 수사해 대한제분·사조동아원·삼양사 등 제분사 6곳의 대표이사를 포함한 20명을 불구속기소했다. 담합 규모는 6조원에 달하는 것으로 조사됐다.
수사팀은 또 3조원 규모의 설탕 가격 담합 사건을 조사해 CJ제일제당과 삼양사 등 주요 제당사 대표급 임원 2명을 구속기소하고 11명을 불구속기소했다. 국내 10개 법인이 한전에서 발주한 가스절연개폐장치 입찰을 담합한 사건에서도 수사팀은 담합을 주도한 법인 4곳의 임직원 4명을 구속기소하고 15명을 불구속기소했다.
이재명 대통령은 지난달 2일 검찰의 수사 성과를 공개적으로 칭찬하기도 했다. 이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 담합 사건 수사 결과를 다룬 기사를 공유하며 “검찰이 큰 성과를 냈다. 국무회의에 이를 공유하고, 법정형 상한 개정 등 제도 보완방안, 담합 업체들의 부당이익 환수 방안, 부당하게 올린 물가 원상 복구 방안 등 필요한 조치를 지시했다”고 밝혔다.
정성호 법무부 장관은 이날 검사들을 만나 “공정거래조사부의 신속하고 엄정한 수사 등 공정거래질서 확립을 위한 국가적 노력 이후 제당･제분업체에서 가격 인하를 시작했다”며 “앞으로 다가올 형사사법체계의 변화 과정에서도 흔들림 없이 국민들의 민생과 직결되는 분야에서 최선을 다해 검찰이 가진 역량을 보여달라”고 말했다.
