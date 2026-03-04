김영록 전남지사 “통합에 특정 지역 소외·홀대 없다”
행정통합 타운홀 미팅 소회 밝혀
7월 전남광주특별시 출범을 앞두고 김영록 전남도지사는 “행정통합에 특정 지역 소외나 홀대는 없다”고 강조했다.
김 지사는 4일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “전남광주시도민들과 행정통합 관련 타운홀미팅을 다니며 다양한 이야기를 나누고 있다”며 “가장 큰 걱정 중 하나는 ‘특정 지역 쏠림으로 인한 상대적 소외·박탈감’이다”고 말했다.
김 지사는 이에 대해 “걱정하지 말라”면서 “전남광주 행정통합의 핵심은 ‘지역 균형발전’이다. 시도민 모두, 누구나 균등하게 혜택받고 잘 사는 부강한 전남광주를 만드는 것”이라고 밝혔다.
그는 “이재명 대통령은 전남광주특별시의 성공 안착을 위해 매년 5조원씩, 4년간 최대 20조원의 재정 인센티브를 약속했다”면서 “이 소중한 예산은 AI 등 미래 먹거리 산업과 주민 삶의 질 개선에 적극 투입되도록 하겠다”고 강조했다.
끝으로 김 지사는 “균형발전기금을 만들어 농어촌 지역 발전에 쓰고, 도심권은 도시형 산업을 만들어 제반여건을 구축하는 등 동반성장 기반을 만들겠다”면서 “제겐 단적인 예로 지난 2019년 전국 16위에 머물던 전남 1인당 개인소득을 2024년 말 8위로 ‘8단계’ 끌어올린 저력과 노하우가 있다”고 말했다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사