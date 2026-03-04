노르딕스키 김윤지, 첫 여성 金 도전…동계패럴림픽 출격 준비 완료

김윤지가 지난 1월 강원도 평창에서 열린 전국장애인동계체육대회 여자 바이애슬론 경기에서 사격하고 있다. 대한장애인체육회 제공

2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에 나서는

출격 준비를 마쳤다.

간판 김윤지(BDH파라스)는 한국 동계패럴림픽 사상 첫 여성 금메달을 노린다.

7일 바이애슬론 7.5㎞ 스프린트 결승을 시작으로 메달 레이스에 돌입한다.

신의현이 지난 1월 강원도 평창에서 열린 전국장애인동계체육대회 남자 크로스컨트리스키 경기에서 질주하고 있다. 대한장애인체육회 제공

”고 각오를 밝혔다.

휠체어컬링 믹스더블 백혜진-이용석 조가 지난달 대한장애인체육회 이천선수촌 컬링장에서 훈련을 마친 뒤 장대를 들고 포즈를 취하고 있다. 이천=윤웅 기자

세계랭킹 1위를 지키고 있는 이들은 한국 컬링 첫 금메달을 따내겠다는 목표다. 남매 같은 케미를 보여주는