포항시 청년친화도시 조성 5년간 5588억원 투입…일자리·주거 지원
경북 포항시가 지역 특성과 강점을 극대화한 청년정책과 실행 과제를 마련하고 청년의 자립과 지역 정착 지원에 나선다.
시는 ‘청년친화도시 조성 기본계획(2026~2030)’을 수립하고 본격적인 시행에 나선다고 4일 밝혔다. 이는 ‘청년기본법’ 및 ‘포항시 청년친화도시 조성에 관한 조례’에 근거해 수립된 로드맵이다.
연구용역과 설문조사, 전문가 간담회 등을 통해 ‘청년이 중심이 되어 지역 혁신을 이끄는 도시’를 비전으로 정했다. 이어 도전:미래에(청년이) 도전하는 도시, 정착:미래가(청년이) 정착하는 도시, 행복:미래가(청년이) 행복한 도시, 동행:미래를(청년과) 함께 그리는 도시 조성을 4대 목표로 설정했다.
이를 바탕으로 5년간 5588억원 규모의 청년정책 예산을 투입해 일자리(취업)·교육, 일자리(창업)·교육, 주거, 복지·문화, 참여·권리의 5대 분야 93개 과제를 추진할 계획이다.
일자리·교육 분야는 이차전지·바이오·수소·AI 등 신성장 산업과 연계한 인재 양성에 주력한다. 글로컬대학30 및 RISE 사업을 통해 지역 대학과 협력해 기업 맞춤형 인재를 육성하고 재학부터 구직, 장기근속까지 이어지는 생애주기별 지원을 강화한다.
특히 예비-초기-도약 단계별 창업 지원 체계를 고도화해 포항형 혁신 스타트업 생태계를 활성화하고 향후 신성장 산업 분야의 직무 탐색 및 실무 경험을 지원하는 특화사업들을 발굴해 미래 인재 육성에 박차를 가할 계획이다.
청년 정착의 핵심인 주거 분야에서는 ‘포항형 천원주택’ 공급과 월세 및 임차보증금 이자 지원 등 금융 지원을 병행해 정주 여건을 개선한다. 또 온·오프라인 통합 주거 정보 서비스 기반을 마련해 청년 주거 안전망을 강화할 예정이다.
복지·문화 분야는 청년 근로자 자산 형성을 돕는 경제적 자립 지원과 문화·여가 기반 확충에 주력한다. 해양·관광 자원을 활용한 웰니스 프로그램과 청년 주도형 계절 축제 등 차별화된 참여형 문화 콘텐츠를 확대해 일과 삶의 균형이 보장되는 ‘머물고 싶은 도시’ 환경을 조성할 계획이다.
참여·권리 분야는 청년정책학교와 청년정책조정위원회 운영을 통해 청년의 목소리가 시정에 직접 반영되는 거버넌스를 강화한다. 청년 전용 공간인 청춘센터를 활성화해 소통의 거점으로 삼을 계획이다.
앞으로 온라인 정책 제안·투표 플랫폼을 마련하고 우수 제안이 실제 사업으로 이어지는 체계를 구축해 청년 주도의 공감 정책을 실현해 나갈 예정이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “청년의 가능성이 곧 포항의 미래 경쟁력”이라며, “청년들이 포항에서 마음껏 도전하고 안정적으로 정착하며 행복한 미래를 설계할 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
