전북 ‘12·3 계엄 대응’ 공방…이원택 “순응 정황” vs 김관영 “악의적 프레임”

35사단 ‘협조체계’·준예산 ‘준비’ 문건 두고 해석 충돌…지방선거 앞두고 쟁점화

도 “통상 방호·유선 전파” 반박…이 “기록과 해명 엇갈려” 추가 설명 요구

더불어민주당 이원택 의원이 4일 전북특별자치도의회에서 기자회견을 하고 있다. 이원택 의원실

전북도지사 출마를 예고한 더불어민주당 이원택 의원과 김관영 전북특별자치도지사가 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 전북도 대응을 놓고 정면충돌했다. 이 의원은 “도 문서 기록은 계엄에 ‘순응’한 정황을 가리킨다”고 주장했고, 김 지사 측은 “도청은 폐쇄되지 않았고 통상 방호조치와 지시사항 ‘전파’가 전부”라고 맞받았다.



이 의원은 4일 전북도의회 기자회견에서 전북도가 작성한 ‘비상계엄 선포 및 해제에 따른 긴급 대처상황’ 문건 등을 근거로 “35사단과 협조체계 유지” “유관기관 동향 파악” 등의 표현이 담겼다며 “위헌·위법 논란이 제기된 계엄에 순응한 것으로 읽힐 수 있는 기록”이라고 주장했다. 그는 “계엄 상황에서 군과 협조체계를 유지했다는 문구 자체가 문제”라며 김 지사의 해명을 요구했다.



‘준예산 편성 준비’ 문구도 공방의 핵심으로 떠올랐다. 이 의원은 당시 방송 보도 화면에 등장한 전북도 내부 자료에 “2025년 예산안 의회 미의결 대비 준예산 편성 준비”라는 문구가 표기돼 있다며 “지방의회 기능 마비를 전제로 한 행정 준비로, 계엄에 맞섰다는 설명과 배치된다”고 말했다.



도청 출입통제 여부를 둘러싼 사실관계 다툼도 이어졌다. 이 의원은 “도청사 출입 통제가 실제로 이뤄졌고, 행정안전부의 ‘청사 출입통제’ 지시를 도가 시·군에 전달하면서 결과적으로 계엄 조치의 집행 고리 역할을 한 것 아니냐는 의문이 남는다”고 주장했다. 김 지사 측이 “도지사에게 보고가 없었다”는 취지로 해명해 온 것에 대해서도 “당직·비상근무 규정과 시간대별 조치 기록을 보면 상식적으로 납득하기 어렵다”며 공세 수위를 높였다.



4일 이철규 전북도 대변인이 김관영 도지사 명의의 입장문을 통해 기자간담회를 하고 있다. 전북도 제공

전북도는 같은 날 반박 입장을 내고 “내란의 밤 전북은 단호하게 계엄 반대를 천명했고 도청은 폐쇄되지 않았다”며 정치 공세라고 반발했다. 도는 “야간 청사방호조치는 2008년부터 운영돼 온 통상 조치로, 특정 상황에 따른 ‘폐쇄’와는 성격이 다르다”고 주장했다. 시·군과 관련해서도 “공문으로 ‘지시’를 내린 것이 아니라 규정에 따라 행안부 지시사항을 유선으로 ‘전파’했을 뿐”이라고 해명했다.



‘35사단 협조체계 유지’ 표현에 대해서는 “계엄 발생 시 35사단이 지역계엄사령부로 전환될 예정이라는 군 매뉴얼 등을 토대로 비상 상황에서 도민 안전을 위해 군 상황을 파악했다는 의미”라고 설명했다. 준예산 편성 문구 역시 “도의회 심의가 진행되지 않을 가능성까지 포함해 검토할 수 있는 행정적 선택지를 적시한 것”이라고 일축했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전북도지사 출마를 예고한 더불어민주당 이원택 의원과 김관영 전북특별자치도지사가 2024년 12월 3일 비상계엄 당시 전북도 대응을 놓고 정면충돌했다. 이 의원은 “도 문서 기록은 계엄에 ‘순응’한 정황을 가리킨다”고 주장했고, 김 지사 측은 “도청은 폐쇄되지 않았고 통상 방호조치와 지시사항 ‘전파’가 전부”라고 맞받았다.이 의원은 4일 전북도의회 기자회견에서 전북도가 작성한 ‘비상계엄 선포 및 해제에 따른 긴급 대처상황’ 문건 등을 근거로 “35사단과 협조체계 유지” “유관기관 동향 파악” 등의 표현이 담겼다며 “위헌·위법 논란이 제기된 계엄에 순응한 것으로 읽힐 수 있는 기록”이라고 주장했다. 그는 “계엄 상황에서 군과 협조체계를 유지했다는 문구 자체가 문제”라며 김 지사의 해명을 요구했다.‘준예산 편성 준비’ 문구도 공방의 핵심으로 떠올랐다. 이 의원은 당시 방송 보도 화면에 등장한 전북도 내부 자료에 “2025년 예산안 의회 미의결 대비 준예산 편성 준비”라는 문구가 표기돼 있다며 “지방의회 기능 마비를 전제로 한 행정 준비로, 계엄에 맞섰다는 설명과 배치된다”고 말했다.도청 출입통제 여부를 둘러싼 사실관계 다툼도 이어졌다. 이 의원은 “도청사 출입 통제가 실제로 이뤄졌고, 행정안전부의 ‘청사 출입통제’ 지시를 도가 시·군에 전달하면서 결과적으로 계엄 조치의 집행 고리 역할을 한 것 아니냐는 의문이 남는다”고 주장했다. 김 지사 측이 “도지사에게 보고가 없었다”는 취지로 해명해 온 것에 대해서도 “당직·비상근무 규정과 시간대별 조치 기록을 보면 상식적으로 납득하기 어렵다”며 공세 수위를 높였다.전북도는 같은 날 반박 입장을 내고 “내란의 밤 전북은 단호하게 계엄 반대를 천명했고 도청은 폐쇄되지 않았다”며 정치 공세라고 반발했다. 도는 “야간 청사방호조치는 2008년부터 운영돼 온 통상 조치로, 특정 상황에 따른 ‘폐쇄’와는 성격이 다르다”고 주장했다. 시·군과 관련해서도 “공문으로 ‘지시’를 내린 것이 아니라 규정에 따라 행안부 지시사항을 유선으로 ‘전파’했을 뿐”이라고 해명했다.‘35사단 협조체계 유지’ 표현에 대해서는 “계엄 발생 시 35사단이 지역계엄사령부로 전환될 예정이라는 군 매뉴얼 등을 토대로 비상 상황에서 도민 안전을 위해 군 상황을 파악했다는 의미”라고 설명했다. 준예산 편성 문구 역시 “도의회 심의가 진행되지 않을 가능성까지 포함해 검토할 수 있는 행정적 선택지를 적시한 것”이라고 일축했다.전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지