증권가 비관적 전망 “전쟁 장기화 땐 코스피 30% 하락 가능성”
미국의 이란 공습 이후 이틀 새 코스피가 18% 급락하면서 증권가가 ‘최악의 시나리오’ 분석을 내놓고 있다. 1년 이상 분쟁이 이어질 경우 고유가와 장기 경기 침체가 맞물리며 코스피가 30% 이상 하락할 수 있다는 전망도 나온다.
4일 금융투자업계에 따르면 대신증권은 이날 이같은 이란 사태의 시나리오별 증시 전망을 담은 리포트를 발간했다.
대신증권은 전쟁이 일주일 전후로 종결되면 코스피와 글로벌 증시가 5% 내외 조정 이후 상승 추세를 지속할 것으로 봤다. 그러나 한 달 이상 지속될 경우 유가 변동성이 확대되며 10% 내외 조정받을 수 있다고 내다봤다.
대신증권은 전쟁이 6개월 이상, 1년 이상 중장기로 접어든다면 유가뿐 아니라 곡물 가격 상승 압력 확대로 코스피가 하락 국면에 들어설 것으로 예상했다. 1년 이상 장기 시나리오에서 전망되는 코스피 조정폭은 30% 이상이다.
대신증권은 “1개월 이내 상황이 진정되고 마무리될 것으로 예상한다”며 “이번 사태를 확대 해석하거나 막연한 공포심리에 사로잡히는 것은 자제할 필요가 있다”고 말했다.
다만 “사태 장기화와 원유 공급망 안정성 훼손이 유가 급등으로 이어질 경우 장기적 경기 영향이 불가피하다”며 “과거 유가 급등시 시차를 두고 글로벌 경제의 경기 침체와 금융위기로 연결된 사례가 존재한다”고 설명했다.
이어 대신증권은 “전략비축유(SPR) 재고 일수인 3~5개월을 넘어설 경우 유가가 배럴당 100달러를 상회할 가능성이 있다”고 전망했다.
증권가는 이번 사태의 핵심 변수로 전쟁 기간과 유가 수준을 꼽고 있다. 전쟁이 단기간에 진정될 경우 증시 충격은 제한적이겠지만, 장기화될 경우 유가 급등이 글로벌 인플레이션과 통화정책까지 흔들 수 있다는 것이다.
KB증권은 사태가 1~2주 내로 진정될 경우 국제유가가 배럴당 70~80달러 수준에서 안정될 것으로 내다봤다. 다만 분쟁이 한 달가량 이어진다면 유가는 80~100달러까지 상승할 수 있으며, 호르무즈 해협 봉쇄나 중동 산유국 생산기지 타격이 발생할 경우 120~150달러까지 급등할 가능성도 있다고 전망했다.
특히 호르무즈 해협 상황을 가장 중요한 변수로 보고 있다. 전 세계 석유 해상 교역량의 약 25%가 호르무즈 해협을 통과하고, 한국 역시 원유의 약 70%, 액화천연가스(LNG)의 약 20%를 중동에서 수입하고 있기 때문에 해협 봉쇄 시 에너지 수급 불안이 커질 수 있다.
IBK투자증권은 “단기간에 상황이 종료되고 증시가 단기 조정에 그친다면 오히려 기술적 과열 해소를 빌미로 증시 탄력은 재차 강화될 수도 있다”고 언급했다.
다만 “중동사태가 장기화될 경우 유가 폭등과 경기 침체가 전개될 수 있다”며 “유가 급등을 동반한 지정학적 위험의 장기화는 제2의 인플레이션과 글로벌 자산 시장 급락을 동반 유발할 수 있다”고 내다봤다.
