WBC 첫 단추 맡은 소형준 “1200만 관중 한국야구 선발답게 던지겠다”
한국 대표팀의 월드베이스볼클래식 (WBC) 첫 경기 선발 투수 중책을 맡은 소형준(KT 위즈)은 4일 “1200만 관중 시대 한국 야구의 선발 투수라는 무게감에 걸맞은 모습을 보여주겠다”고 각오를 전했다.
소형준은 5일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 체코전에 선발 등판한다. 그는 “감독님께서 첫 경기 선발로 믿고 맡겨주신 만큼 부담을 내려놓고 책임감 있게 임하겠다”며 “체코의 힘 있는 우타자들의 장타를 최대한 억제하는 투구를 하겠다”고 말했다.
소형준은 지난달 20일 삼성 라이온즈와의 연습경기 등판 후 선발 통보를 받았다. 그는 ”투구 수를 생각하기보다 모든 공에 온 힘을 다하겠다”고 말했다.
류지현 대표팀 감독은 체코전에서 소형준에 이어 등판할 두 번째 투수로 정우주(한화 이글스)를 낙점했다. 이번 대회 1라운드에선 투수 한 명의 투구수가 65개로 제한되는 만큼 ‘두 번째 선발 투수’의 역할도 중요하다. 정우주는 “첫 경기에서 첫 단추를 잘 끼우겠다”고 포부를 밝혔다.
정우주는 연습경기 초반 난조를 딛고 대회가 가까울수록 구위를 끌어올렸다. 지난달 20일 삼성전에선 3점 홈런을 허용하는 등 부진했지만, 26일 삼성전에선 2이닝을 무실점으로 막으며 우려를 씻어냈다. 그는 “첫 연습경기에서도 실전처럼 임했야 했는데 안일했던 부분이 있었다”며 “더 진중하게 임해야겠다고 느꼈다”고 말했다.
체코전에서도 특유의 당돌한 투구를 선보일지 주목된다. 정우주는 지난해 11월 16일 치러진 일본과의 평가전에서 선발 등판해 3이닝 동안 삼진 4개를 곁들이며 무실점을 기록했다. 지난 삼성전에선 포수 박동원의 사인에 고개를 가로저으며 패기를 보여주기도 했다. 정우주는 “웬만하면 포수 선배의 사인을 따르겠지만 공에 자신이 있을 땐 상황에 따라 한 번쯤 내 의견을 표현해 볼 것”이라며 거침없는 투구를 예고했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사