다음 ‘실검’ 6년 만에 재도입…선거 후보 키워드는 제외

다음 공지사항 캡처

포털 다음이 실시간 인기 검색어 서비스를 6년 만에 재도입한다.

“빠르게 변하는 이슈를 더 빠르고 정확하게 전달하기 위해 이 서비스를 오픈한다”고 설명했다.

이용자들이 생활과 안전에 도움이 되는 정보와 우리 사회의 공감대를 확대할 수 있는 이야기 주제를 발견할 수 있길 기대한다”고 전했다.