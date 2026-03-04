다음 ‘실검’ 6년 만에 재도입…선거 후보 키워드는 제외
포털 다음이 실시간 인기 검색어 서비스를 6년 만에 재도입한다. 2020년 2월 종료 이후 6년 만이다.
4일 다음을 운영하는 카카오 자회사 에이엑스지(AXZ)에 따르면 다음은 전날부터 실시간 인기 검색어 서비스인 ‘실시간 트렌드’ 베타 서비스를 개시했다. AXZ는 “빠르게 변하는 이슈를 더 빠르고 정확하게 전달하기 위해 이 서비스를 오픈한다”고 설명했다.
실시간 트렌드는 인기 검색어 1위~10위가 홈페이지 검색창 오른쪽 위에 배치되는 식으로 운영된다. 인기 검색어 순위는 10분 단위로 갱신된다.
다만 지방 선거일 60일 전부터 등록한 후보자와 그에 연관한 인물 키워드를 순위에서 제외할 방침이다.
AXZ는 “단순 검색량에 의존하던 과거 방식에서 벗어나 다양한 문서와 여러 경로의 검색 로그를 결합한 통합 분석 시스템과 가드레일(안전장치)을 구축해 정보 객관성을 확보하고 외부 리스크를 원천 차단한다”며 “이용자들이 생활과 안전에 도움이 되는 정보와 우리 사회의 공감대를 확대할 수 있는 이야기 주제를 발견할 수 있길 기대한다”고 전했다.
네이버는 아직 실시간 검색어 재도입 여부를 검토하고 있지 않은 것으로 알려졌다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
