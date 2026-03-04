양주시 ‘과천 경마장 광석지구 유치’ LH에 협력 요청
“광석지구 토지 보상 완료해 즉시 착공 가능해”
경기 양주시가 LH와 협력해 광석지구를 과천경마장 이전 최적지로 제시하며 본격 유치전에 나섰다.
양주시는 지난 3일 한국토지주택공사(LH) 양주사업본부를 방문해 정부 ‘1·29 주택 공급 대책’에 포함된 과천경마공원(렛츠런파크 서울) 이전과 관련, 광석지구가 대체 부지로 검토될 수 있도록 적극적인 협조와 공동 대응을 요청했다.
이번 행보는 국토교통부의 과천경마장 이전 발표와 경기도청의 경기 북동부 미군 반환공여지 등 이전 요청 동향에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.
시는 광석지구가 현재 과천경마공원 부지(약 35만평)와 규모가 유사한 데다, LH가 토지 보상을 이미 완료해 즉시 착공이 가능한 ‘준비된 부지’라는 점을 강조했다.
광석지구는 2004년 지구 지정 이후 택지개발사업으로 추진됐으나, 신규 주택 공급 계획에서 제외되면서 사업성이 저하돼 20년 넘게 개발이 정체돼 왔다. 이에 시는 기존 주거 중심 개발 구상에서 벗어나 경마공원과 같은 대규모 자족 기능을 도입하는 방향으로 전략을 전환, 사업 정상화의 돌파구를 마련한다는 방침이다.
시에 따르면 렛츠런파크 서울 이전 시 연간 약 500억원의 지방세 수입이 발생할 것으로 추산된다. 약 3000명의 상주 인력 유입과 연간 방문객 증가에 따라 식당·숙박업 등 지역 상권 활성화 효과도 기대하고 있다.
광석지구는 서울 강남역에서 약 50㎞, 종각역에서 약 30㎞ 거리에 위치해 있으며, 수도권 제2순환고속도로와 국지도 39호선, 서울~양주고속도로 등 광역 교통망 확충이 진행 중으로 서울 도심 접근성이 개선될 전망이다.
시 관계자는 “광석지구는 장기간 개발 지연으로 사업 정상화 요구가 이어져 온 지역”이라며 “LH 소유의 준비된 부지에 렛츠런파크를 유치할 경우 국가적으로는 신속한 정책 이행을, 시 차원에서는 서부권 균형 발전을 동시에 달성할 수 있는 상생 모델이 될 것”이라고 밝혔다.
한편, 양주시는 부시장을 단장으로 한 유치 태스크포스(TF)를 구성해 운영 중이며, 관계 기관과의 협의를 지속해 나갈 계획이다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
