내란전담재판부 ‘1호 사건’ 尹 체포방해 2심 개시

윤석열 전 대통령이 지난해 9월 서울중앙지법에서 열린 체포방해 혐의 첫 재판에 출석한 모습. 사진공동취재단

경호처장 입장에서는 경호구역에 대한 수색영장을 받지 않고 무단으로 들어온 사람에게 나가라고 해야 하지 않겠나. (경호처장이) 수색영장을 승낙해 주는 것 자체가 상식에 반한다고 생각한다”고 밝혔다.

내란전담재판부 설치 이후 재판 중계가 허가된 건 이번이 처음이다. 재판 과정이 생방송으로 송출되지는 않고, 개인정보 비식별 조처를 거쳐 재판이 종료된 뒤 공개된다.

또 다른 내란전담재판부인 형사12-1부(재판장 이승철)가 한덕수 전 국무총리의 내란중요임무종사 혐의 사건 항소심 첫 공판준비기일을 진행한다.