우도서 발견된 목선 “대공 혐의점 없어”
4일 우도에서 발견된 목선에 대해 진행된 합동조사에서 대공 혐의점은 없다는 결론이 나왔다.
제주경찰청과 해경, 군은 이날 오후 2시30분부터 현장에서 합동조사를 실시했다.
조사 결과 목선은 심하게 파손돼 있었으며, 프로펠러(선외기) 등 동력 장치가 부착된 흔적이 없어 침투 목적은 아닌 것으로 판단됐다.
최근 제주 해역에 풍랑경보가 발효되면서 해류가 제주 방향으로 흐른 점을 고려해, 민간 보조 어선이 풍랑에 휩쓸려 표류한 것으로 결론 내렸다.
선체 후미 틈에서 발견된 신문 조각은 크기 작고 낡아 판독은 어려웠으나, ‘주체 112/2023’이라는 글자가 확인돼 북한 신문 일부로 추정됐다.
목선은 이날 오전 8시쯤 주민이 처음 발견해 9시40분쯤 해경에 신고했다. 길이는 약 4m·폭 1m 크기로, 선체는 갈라지고 구멍이 난 상태였으며 내부에 다른 유류품은 없었다.
앞서 지난해 12월 서귀포시 대정읍 신도리를 시작으로, 올해 1월 제주시 구좌읍과 애월읍 해안가에서도 유사한 목선이 발견된 바 있다.
대부분 엔진이 없는 무동력 목선으로 장기간 표류한 흔적이 있었으며, 내부에 물품은 없었다. 월정리에서 발견된 목선에서는 한자 글씨가 확인됐다.
현재까지 범죄 혐의점이나 밀입국 정황은 확인되지 않았다. 그동안 경찰은 발견 당시 기상 상황과 선체 형태 등을 종합해 중국 폐목선일 가능성이 높다고 추정해왔다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
