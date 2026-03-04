코레일, 설 연휴 승차권 암표 거래 26건 적발
한국철도공사(코레일)가 지난달 설 연휴 승차권 암표 거래 26건을 적발했다고 4일 밝혔다.
26건 가운데 19건은 모바일 앱 코레일톡과 코레일 홈페이지에서 운영 중인 ‘암표제보방’을 통해 단속했다.
7건은 직원이 구매자를 가장해 암표 판매자를 특정하는 ‘미스터리 쇼퍼(암행 단속원)’ 방식으로 적발했다. 웃돈을 얹어 판매하는 행위 4건, 구매 대행을 유도하는 알선 행위 2건, 암표 사기 행위는 1건이었다.
온라인 중고거래 플랫폼에 허위 승차권 판매글을 올려 구매자의 입금을 유도한 뒤 잠적한 판매자는 지난달 23일 경찰에 사기죄로 고소했다.
공공할인 혜택을 부당 이용한 사례도 확인됐다. 국가유공자가 승차권 50% 할인 혜택, 사전예매 권한을 악용해 승차권을 확보한 뒤 이를 다시 판매하려다 적발된 것이다.
코레일은 할인승차권을 구매해 이용한 고객에게 열차 운임의 10배에 해당하는 부가운임을 부과했다. 판매자는 지난달 27일 관계기관에 통보했다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 “암표 거래는 사기 등 2차 피해를 입을 수 있으니 절대 구매하지 말아달라”며 “암표 판매자는 회원탈회 및 수사의뢰 등 강력 대응하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사