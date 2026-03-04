코레일, 설 연휴 승차권 암표 거래 26건 적발

웃돈을 얹어 판매하는 행위 4건, 구매 대행을 유도하는 알선 행위 2건, 암표 사기 행위는 1건이었다.

코레일은 할인승차권을 구매해 이용한 고객에게 열차 운임의 10배에 해당하는 부가운임을 부과했다. 판매자는 지난달 27일 관계기관에 통보했다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “암표 거래는 사기 등 2차 피해를 입을 수 있으니 절대 구매하지 말아달라”며 “암표 판매자는 회원탈회 및 수사의뢰 등 강력 대응하겠다”고 말했다.