경북 구미시, ‘케이(K)-방산 전략’ 거점으로 도약한다

구미2하우스에서 LIG넥스원 함대공유도탄-Ⅱ 조립·점검장 준공식 개최

4일 경북 구미시 구미2하우스에서 열린 LIG넥스원 함대공유도탄-Ⅱ 조립·점검장 준공식. 구미시 제공

함대공유도탄-Ⅱ는 한국형 차기 구축함(KDDX)에 탑재되는 함정 방공의 핵심 무기체계로 적 항공기 및 순항유도탄 등 공중 위협으로부터 아군 함정의 생존성을 보장하는 차세대 대공 유도무기체계다.