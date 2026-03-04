경북 구미시, ‘케이(K)-방산 전략’ 거점으로 도약한다
구미2하우스에서 LIG넥스원 함대공유도탄-Ⅱ 조립·점검장 준공식 개최
경북도는 구미2하우스에서 LIG넥스원 함대공유도탄-Ⅱ 조립·점검장 준공식을 개최했다고 4일 밝혔다.
이번 준공은 2022년 체결한 1100억원 규모 투자협약의 최종 이행에 따른 것으로 지난해 CIWS-Ⅱ 양산시설 준공에 이어 대공 유도무기 생산 기반을 완성했다는 점에서 의미가 크다.
함대공유도탄-Ⅱ는 한국형 차기 구축함(KDDX)에 탑재되는 함정 방공의 핵심 무기체계로 적 항공기 및 순항유도탄 등 공중 위협으로부터 아군 함정의 생존성을 보장하는 차세대 대공 유도무기체계다.
국산 레이다 및 전투체계와 통합 운용이 가능하도록 개발된 체계로 외산 의존도를 낮추고 함정 방공 전력의 자립 기반을 강화하는 전략적 사업으로 평가받고 있다.
이번 조립·점검장 준공을 통해 체계개발 단계뿐만 아니라 향후 양산 물량에도 안정적으로 대응할 수 있는 생산 기반이 마련됐다.
LIG넥스원은 2022년, 2024년 두 차례에 걸쳐 총 3100억원 규모의 연속 투자를 통해 구미사업장을 방산 핵심 생산기지로 확장했으며 올해는 3700억원 규모의 추가 투자 및 200명의 신규고용 창출 계획을 밝히는 등 지속적인 투자 확대를 이어가고 있다.
이에 따라 기존 구미1·2공장 증설과 함께 생산 캐파 확장을 추진하며 유도무기 등 첨단 무기체계 생산 역량을 지속적으로 강화하고 있다.
이번 준공은 국산 근접방어무기체계 CIWS-Ⅱ 양산시설에 이어 함정 방공체계의 핵심 축까지 구미에서 종합 생산·지원할 수 있는 기반을 완성했다는 점에서 의미가 크다.
구미 국가산업단지의 제조 기반과 첨단 방산 기술이 결합되면서 경북도는 유도무기, 레이다, 전자전 장비 등 첨단 무기체계를 아우르는 케이(K)-방산 전략 거점으로 도약할 전망이다.
경북도는 앞으로도 방산혁신클러스터 고도화, 전문인력 양성, 협력기업 동반성장 지원 등을 통해 케이(K)-방산 산업벨트 더욱 확장해 나갈 계획이다.
양금희 경북도 경제부지사는 “함대공유도탄-Ⅱ 조립·점검장 준공은 자주국방 역량을 한 단계 끌어올리는 의미 있는 성과”라며 “경북도는 기업이 연구개발과 생산에 전념할 수 있도록 행정·재정적 지원을 아끼지 않고 방산 생태계 고도화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
구미=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사