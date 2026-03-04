호르무즈 막히자…해운 운임 3배 껑충·물동량 80% 뚝
중동 지역의 무력 충돌이 격화하며 호르무즈 해협 봉쇄 위기가 고조되자 불과 보름 만에 주요 해운 노선의 운임이 3배 이상 폭등하고 물동량은 80%나 급감한 것으로 나타났다.
한국해양진흥공사(해진공)는 최근 중동 사태 확산과 호르무즈 해협 통항 제한이 해운·물류 시장에 미치는 영향을 종합적으로 분석한 보고서를 4일 발간했다.
보고서에 따르면 중동의 지정학적 리스크는 유조선 운임에 즉각적인 직격탄을 날렸다. 이달 3일 기준 대형 원유 운반선(VLCC)의 중동~중국 노선 운임은 지난달 13일 대비 무려 3.3배나 치솟았다.
선박들이 위험 지역을 피해 대체 선적지를 찾기 위한 경쟁이 치열해진 데다, 우회 항로 이용으로 운송 거리가 길어지면서 운임이 요동치고 있는 것으로 분석된다.
물동량 역시 곤두박질쳤다. 지난 2일 기준 호르무즈 해협을 통과한 물동량은 평시보다 약 80% 감소했다. 원유선을 중심으로 통항 자체가 줄어든 데다, 전쟁 보험료 가입이 제한되거나 보험료가 천정부지로 뛴 것이 주된 원인으로 꼽힌다.
해진공은 호르무즈 해협 통항 제한 사태가 한 달간 이어질 경우, 전 세계적으로 원유 도입분 약 300항차와 LNG 도입분 약 100항차 규모의 막대한 공급 차질이 빚어질 것으로 내다봤다. 한국의 경우 원유 약 40항차, LNG 약 8항차 도입에 비상이 걸릴 전망이다.
컨테이너 해운 시장의 긴장감도 최고조에 달했다. 보고서가 인용한 해운 분석기관 라이너리티카(Linerlytica)에 따르면 호르무즈 해협 통과 항로에는 전 세계 컨테이너 선복량의 10%에 달하는 약 340만 TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개) 규모의 선박이 투입되고 있다.
통항 제한이 장기화하면 당장 배와 컨테이너 장비 부족 사태가 벌어지고, 아시아 주요 항만의 병목 현상이 심화할 수 있다.
시장의 불안감은 이미 선물 가격에 반영되고 있다. 지난 2일 하루에만 상하이국제에너지거래소의 7월물 아시아~북유럽 항로 운임선물 가격은 약 15% 포인트나 급등했다. 주간 단위로 발표되는 주요 컨테이너 운임 지수에는 아직 이번 사태의 여파가 온전히 담기지 않았지만, 조만간 가파른 운임 상승이 불가피할 것으로 보인다.
