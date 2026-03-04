치매 증상 70대, 남의 차로 고속도로 역주행하다 ‘쾅’
중앙분리대 들이받고 멈춰서
치매 증상을 앓고 있는 70대 운전자가 남의 차로 고속도로를 역주행하다 중앙분리대를 들이받는 사고를 냈다.
4일 전남경찰 등에 따르면 이날 오전 2시57분쯤 전남 장성군 호남고속도로 순천 방향 장성나들목 인근에서 A씨(70대)가 몰던 차량이 역주행을 하다 중앙분리대를 들이받았다.
A씨는 마주오던 18t 화물차를 피하려다 사고를 낸 것으로 파악됐다. A씨는 가벼운 부상을 입었으며, 화물차 운전자는 다치지 않았다.
A씨는 광주 용봉나들목에서 역방향으로 고속도로에 진입해 17㎞ 가량 역주행한 것으로 조사됐다.
특히 A씨가 몰던 차량은 A씨 소유가 아닌 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨가 치매 증상을 앓아온 것으로 파악하고 타인 소유 차량을 운전한 경위 등을 조사할 예정이다.
앞서 전날 광주에서는 70대 운전자 B씨가 몰던 승용차가 역주행하다 마주오던 차량 2대를 들이받아 B씨를 포함 3명이 부상을 당하기도 했다.
장성=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
