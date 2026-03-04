“장동혁 장외투쟁은 윤어게인 파티” 그럼에도 귀닫는 지도부
보수진영에서 장동혁 지도부의 장외투쟁을 두고 “윤어게인 파티”라며 당내 개혁부터 이뤄져야 한다는 비판이 쏟아졌다. 계속된 당 안팎의 요구에도 장동혁 대표는 “정치적 책임은 내가 진다”며 절윤(윤석열과의 절연) 요구에 확답을 피했다.
국민의힘 내 개혁파 모임인 ‘대안과미래’가 4일 국회에서 진행한 정기 조찬 회동에선 전날 있던 당 지도부 주도의 장외투쟁에 관한 비판이 이어졌다. 대안과미래 소속 김용태 의원은 회동 전 기자들과 만나 “윤어게인 노선을 빨리 절연해야 한다”며 “대여 투쟁은 당내 개혁하고 병행했을 때 의미가 있다. 그렇지 않으면 어제 도보 투쟁처럼 윤어게인 파티만 재확인할 것”이라고 말했다.
국민의힘은 여당 주도의 사법 3법(법왜곡죄·재판소원·대법관 증원) 단독 처리에 대응하기 위한 새로운 방식으로 전날 규탄대회와 도보 행진을 진행했지만 ‘윤어게인’ 구호를 외치는 단체가 합류했다. 그러자 규탄대회 당시 80여명에 달했던 의원 중 30여명이 도보 행진엔 불참했다. 엄태영 의원은 “어제 행사는 사전 준비가 좀 미흡했다”며 “윤어게인 깃발에 성조기를 들고 다니는데 왜 거길 따라가는 모습을 연출하느냐”고 지적했다. 또 다른 의원도 “모양이 좋아 보이지 않았다”고 비판했다.
이준석 개혁신당 대표도 페이스북에 “국민의힘이 사법 악법 철폐 및 사법부 지키기 장외투쟁을 한다는 것은 말 그대로 모순”이라고 지적했다. 이어 “장외투쟁 나가시면 머리와 몸이 따로 노는 희언은 그만하고 당당하게 ‘윤어게인, 부정선거’ 여덟 글자를 외치며 나가라”고 비꼬았다.
장 대표는 당 안팎의 비판에도 ‘마이웨이’를 고수하고 있다. 대안과미래 소속 의원들은 이날 오후 장 대표를 만나 윤어게인과의 단절, 당내 화합 등을 요구했다. 그러나 장 대표는 “최종적 정치 책임은 내가 질 수밖에 없다”며 확답을 피했다고 대안과미래 간사인 이성권 의원이 전했다. 의원총회에서 당의 지방선거 노선을 비밀투표에 부치자는 제안에도 부정적 의견을 밝힌 것으로 알려졌다.
지도부는 일단 장외투쟁 방식을 이어간다는 방침이다. 5일에는 청년과 함께 도보행진을 진행한다. 유상범 원내운영수석부대표는 기자들과 만나 “윤어게인을 주장하는 분들이 들어오면서 메시지 전달이 희석된 측면은 굉장히 아쉽다”며 “후속 장외투쟁은 여러 형태로 계속 진행될 예정”이라고 밝혔다.
한편 조정훈 국민의힘 인재영입위원장은 이날 국회에서 열린 제2차 인재영입 발표에서 이범석 신전대협 공동의장, 김철규 라이오스 스튜디오 공동창업자, 자영업자 오승연씨, 이호석 한국다문화정책연구소 대표, 강아라 강단스튜디오 대표 등 평균 나이 31세의 청년 5명을 영입한다고 밝혔다.
박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr
