“장동혁 장외투쟁은 윤어게인 파티” 그럼에도 귀닫는 지도부

[정치 언박싱]

장동혁 국민의힘 대표가 4일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 '대구경북행정통합특별법 통과 촉구 대구경북 결의대회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이준석 개혁신당 대표도

페이스북에 “국민의힘이 사법 악법 철폐 및 사법부 지키기 장외투쟁을 한다는 것은 말 그대로 모순”이라고 지적했다. 이어 “

장외투쟁 나가시면 머리와 몸이 따로 노는 희언은 그만하고 당당하게 ‘윤어게인, 부정선거’ 여덟 글자를 외치며 나가라”고 비꼬았다.

조정훈 국민의힘 인재영입위원장이 4일 국회에서 영입 인재를 발표하고 있다. 연합뉴스