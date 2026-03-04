실종아동 정보 분실하고, 1년 넘게 공지 안 한 아동권리보장원

이를 인지하고도 개인정보 유출 통지 및 신고 조치를 하지 않은 것으로 드러났다.

보건복지부 산하 아동권리보장원이 실종아동 개인정보가 담긴 외장하드를 잃어버리고도 약 1년 6개월이 지난 뒤에야 이 같은 사실을 공지하는 등 후속 조치에 나서 논란이 일고 있다.복지부는 4일 보도설명자료를 내고 "보장원이 실종아동 관련 개인정보 분실 사실을 인지한 이후 개인정보보호법상 72시간 이내 통지 및 신고 의무에도 이를 지연한 부분을 확인했다"고 밝혔다.보장원이 홈페이지에 게시한 안내문에 따르면, 분실한 '2020년 아동(입소)카드 전산화 사업' 결과물이 저장된 외장하드에는 아동카드 당사자의 신원확인 여부, 입소 사유, 성명, 생년월일, 주민등록번호, 연령, 연락처, 발생일시 및 장소, 장애 여부, 신체특징, 보호자 정보, 가족관계, 사진정보 등 민감한 개인정보가 포함돼 있다.보장원은 "2024년 8월 외부에서 제기된 아동카드 전산화 사업 부실 의혹 조사를 위해 담당자가 사업결과를 점검하던 중 2020년 아동(입소)카드 전산화 사업 산출물 외장하드가 부(不)존재 하다는 사실을 인지하게 됐다"고 설명했다.개인정보 관리 주체는 개인정보 분실 등 유출 사실을 인지할 경우 72시간 이내 정보주체에게 통지하고 개인정보보호위원회에 신고해야 하지만, 보장원은지난해 8월 복지부 감사 결과를 통해 해당 사실이 확인됐음에도 개인정보 분실 사실을 알리는 홈페이지 공지는 올해 2월에야 게시됐다.보장원은 관계자는 "당시 일부 담당자가 외장하드 분실 사실을 인지했지만 개인정보보호법상 신고 및 통지 의무에 대한 숙지가 부족해 조치를 하지 못했다"고 말했다.복지부는 해당 사안과 관련해 개인정보보호위원회가 통지 의무 위반 여부 등을 조사 중이며 조사 결과에 따라 필요한 후속 조치를 취할 방침이라고 설명했다. 현재까지 피해 신고는 접수되지 않은 것으로 알려졌다.박민지 기자 pmj@kmib.co.kr