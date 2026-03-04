생후 1개월 아들 폭행·살해 혐의 30대 친부 15년 구형
어린 아들을 폭행해 사망에 이르게 한 혐의(아동학대살해) 기소된 친부 A씨에게 검찰이 징역 15년을 구형했다.
대구지법 형사11부(부장판사 이영철) 심리로 4일 열린 결심공판에서 검찰은 30대 A씨에게 이같이 구형했다. 아동학대 치료 프로그램 이수 및 관련 시설 취업 제한 10년 명령도 선고해달라고 요청했다.
김씨는 지난해 9월 대구 달성군 자택에서 생후 한 달 된 아들을 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 유기한 혐의로 기소됐다.
검찰은 “누구보다 안전하게 보호하고 양육할 책임이 있음에도 불구하고 생후 42일에 불과한 피해 아동이 울고 보챈다는 이유로 머리를 강하게 타격, 살해해 죄질이 극히 불량하고 결과 또한 중대하다”고 구형 이유를 밝혔다.
변호인은 검찰이 아동학대에 대한 명확한 증거 없이 추측에 근거해 공소를 제기했고 단순히 사진상 아기의 얼굴이 붉다는 이유만으로 평소 학대 정황으로 해석하는 것은 무리라고 변호했다. 선고 공판은 오는 25일 오전 10시에 열린다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
