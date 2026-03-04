김정기 대구시장 대행 “공무원·지역사회 통합 대응 필요”
김정기 대구시장 권한대행은 4일 간부회의에서 대구·경북 행정통합의 필요성을 설명하며 지역사회가 함께 나서야 한다고 강조했다.
김 권한대행은 “행정통합이 국회 마지막 문턱에서 중단된 상태라 매우 안타깝다”며 “대구는 1인당 GRDP가 33년째 최하위, 경북은 인구소멸위험지역 순위 전국 2위로 갈등비용이 생기더라도 지금은 무엇이라도 혁신하고 발버둥을 쳐야 발전한다”고 목소리를 높였다.
또 “정부의 5극3특 지원과 통합에 대한 의지가 있었기 때문에 이번이 통합의 적기라고 판단했다”며 “광주·전남이 하니까 따라가는 것이 아니라 통합 이슈는 대구·경북이 지역사회 주도로 가장 먼저 꺼냈고 민선 7·8기를 거치며 공론화 과정을 이어온 만큼 오롯이 대구·경북의 판단과 결단이었다”고 주장했다.
이밖에도 “아직 실낱같은 시간이 남아있기 때문에 특별법이 조속히 국회를 통과해 광주·전남과 함께 출범할 수 있도록 여·야 정치권의 합의를 간곡히 부탁한다”며 “공무원과 시민사회도 우리 미래와 자손들을 위한 사명이라는 생각으로 통합 대응에 함께 해달라”고 당부했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사