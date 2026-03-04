행정통합 ‘주청사’ 논란에 강기정 “행정의 중심은 광주”
주청사 용어 폐기 주장…“중심도시는 광주”
초대 특별시장 선거전서 논란 재점화 전망
전남광주특별시 출범을 앞두고 ‘주청사’ 논란에 대해 강기정 광주시장이 “중심도시는 광주”라고 강조했다.
강기정 광주시장은 4일 오후 광주시청 비즈니스룸에서 열린 기자회견에서 “우선 ‘주청사’라는 무용한 용어는 폐기돼야 한다”면서도 “행정의 중심은 광주일 수밖에 없다”고 밝혔다.
강 시장은 “주청사 문제로 시간을 허비할 수 없다. 주청사는 특별법에도 담겨있지 않은 용어”라며 “통합이 되더라도 지금의 광주청사는 광주청사로, 지금의 무안청사는 무안청사로, 지금의 순천청사는 순천청사로 유지되고 사용될 것”이라고 말했다.
이어 “다만, 행정의 중심은 광주일 수밖에 없다. 광역도시행정은 계속돼야 하고, 5극 3특 전략상 중심성은 확보돼야 하기에 그렇다”며 “중심도시 광주에는 특별시 전체의 미래 전략을 수립하고 조정하는 기능을 두겠다”고 설명했다.
사실상 3개 청사를 그대로 유지하면서, 기획조정·정책기획과 같은 특별시 행정의 핵심 기능은 광주청사에 두겠다는 복안이다.
강 시장은 아울러 순천청사의 경우 경제 중심 ‘광역행정청’으로 격상시켜야 한다고 강조했다.
그는 “현재 동부청사(순천청사)는 전남 지역내총생산(GRDP)의 약 60%를 차지하는 동부의 위상에 한참 부족하다”며 “통합의 실물 경제를 책임질 명실상부한 경제 중심 ‘광역행정청’으로 격상시켜야 한다”고 밝혔다.
통합 특별법 통과에 앞서 ‘주청사’는 광주·전남 지역간 가장 큰 갈등 요소로 꼽혔다. 전남지역을 중심으로 무안청사(현 전남도청)를 주청사로 활용해야 한다고 주장했고, 전남 동부권에서는 동부청사가 소외될 것이라는 지적도 나왔다.
초대 전남광주특별시장이 향후 주청사를 정하기로 해 논란은 일단 수그러들었지만, 특별시장 선거전이 본격화되면 후보자간 주청사 공방은 재점화 될 전망이다.
전남광주특별시장 선거는 더불어민주당에서만 8명의 후보자가 출마할 예정이다. 광주에서는 현직인 강기정 광주시장을 비롯해 민형배·정준호 국회의원, 이병훈 민주당 호남특위 수석부위원장이, 전남에선 현직인 김영록 전남도지사와 신정훈·이개호·주철현 국회의원이 출마를 예고했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
