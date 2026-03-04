F-16C 야간훈련 중 공중 충돌…근접 선회하다 ‘쾅’

전투피해 점검 중 선회 기동

F-16C 공중 접촉으로 1대 추락

공군 “조종사의 간격 판단 실패”

지난달 26일 오전 경북 영주시 안정면 용산리 야산에서 공군소속 헬기가 전날 전투기가 추락한 현장 상공을 비행하고 있다. 연합뉴스

지난달 25일 경북 영주시에서 발생한 F-16C 전투기 추락 사고 원인이 전투기 간 공중 충돌로 밝혀졌다. 두 조종사가 편대 비행 중 육안 점검을 하는 과정에서 기체 간 간격이 좁혀지며 충돌이 발생했다.



공군은 4일 “사고 조사 결과 야간 비행훈련 중 공중 접촉이 발생한 것을 확인했다”고 밝혔다. 공군 설명에 따르면 두 조종사는 사고 당일 오후 6시58분 충주기지에서 이륙해 야간투시경을 착용한 상태로 고난도 전술훈련에 돌입했다. 훈련은 전술 기동과 임무 수행 절차를 포함한 복합 비행이었는데, 사고는 마지막 단계인 ‘전투피해 점검’ 과정에서 발생했다.



전투피해 점검은 실전 상황을 가정해 편조기가 근접 대형을 유지한 채 서로의 기체 외부를 확인하는 절차다. 기체 표면 손상 여부, 외부 연료탱크와 무장 장착 상태, 누유 여부 등을 육안으로 점검하는데, 이 과정에서 통상 기체 간 거리가 상당히 좁혀진다고 한다.



사고 당시 두 기체는 점검을 진행하던 중 임무 공역 경계에 근접했고, 공역 이탈을 막기 위해 선회 기동을 시작했다. 근접 대형을 유지한 채 방향을 전환하는 과정에서 1번기 좌측 외부 연료탱크와 2번기 우측 날개가 접촉했다.



공군 관계자는 “1번기 좌측 연료탱크가 2번기 우측 날개에 부딪혔다”며 “1번기 조종사가 야간투시경을 착용한 상태에서 2번기와의 거리, 접근율을 정확하게 판단하지 못했다”고 설명했다.



당시 임무 지역은 높은 산악 지형이었고, 사고 직후 2번기는 전방시현기(HUD)가 꺼지고 일부 조종계통에 이상이 발생하면서 고도가 지속적으로 낮아졌다. 정상 자세를 빨리 회복하지 못하면 지면과 충돌할 위험이 큰 상황이었다, 이에 2번기 조종사는 추락 예상 지점에 민가가 없음을 확인한 뒤 비상탈출을 진행했다.



반면 1번기 조종사는 기체 일부가 손상됐으나 비행에는 지장이 없다고 판단했다. 이후 관제 기구에 비상 상황과 2번기 추락 지점을 통보한 뒤 충주기지로 복귀했다.



군용기 추락 사고는 지난해 5월 29일 포항에서 P-3CK 해상초계기가 추락해 4명이 순직한 이후 약 9개월 만이다. 2020년대 들어 발생한 전투기 추락 사고는 이번까지 모두 11건으로 집계됐다. F-16C은 한국 공군의 주력 기종으로 미국 록히드마틴에서 개발·제작했다. 국내에서 장기간 운용돼 온 공군 전술 임무의 핵심 전력이다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



