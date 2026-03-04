넷마블 ‘뱀피르’, 4일 저녁 글로벌 서버 오픈 기념 라이브 방송

넷마블은 뱀파이어 컨셉 MMORPG ‘뱀피르’에서 글로벌 서버 오픈을 앞두고 4일 오후 7시 특별 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다.

이번 라이브 방송에는 넷마블네오 한기현 뱀피르 PD, 넷마블 정승환 사업본부장, 아나운서 권이슬이 출연한다. 글로벌 서버의 구성과 운영 방향성 및 오픈 일정, 글로벌 서버에서 시작하는 신규 이용자를 위한 혜택 등을 공개한다.또한 한국 서버에 새롭게 추가되는 신규 클래스 ‘아카샤’와 상반기 로드맵 공개, 실시간 Q&A 등이 진행된다.지난해 8월 26일 출시한 뱀피르는 ‘리니지2 레볼루션’의 주요 개발진이 참여한 게임이다. 뱀파이어 컨셉과 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 소재로 모바일과 PC 플랫폼으로 서비스 중이다. 출시 9일 만에 양대 마켓 매출 1위를 달성하고 동시접속자 20만 명을 돌파하는 등 가시적인 성과를 기록한 바 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지