카제나, 총 상금 1500만원 규모 봄 일러스트 콘테스트 진행

스마일게이트가 서비스하고 슈퍼크리에이티브에서 개발한 다크 판타지 로그라이크 RPG(역할수행게임) ‘카오스 제로 나이트메어(카제나)’가 총 상금 1만 달러(약 1500만원) 규모의 2026년 봄 일러스트 콘테스트를 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 콘테스트는 ‘축제에 참여한 카오스 제로 나이트메어 요원들’을 주제로 진행한다. 이용자들은 주제에 맞는 작품을 완성한 뒤 본인의 SNS 계정에 지정된 해시태그(#CZNcontest)와 함께 업로드해 응모할 수 있다. 만약 보유한 SNS가 없다면 카제나 공식 커뮤니티의 팬아트 게시판을 통해서도 응모가 가능하다.작품 응모는 이달 3일부터 다음 달 9일까지 약 6주동안 진행한다 내부 심사를 거쳐 최종 수상자는 다음 달 18일에 발표될 예정이다. 최우수상 수상자 1명에게는 상금 3500달러(약 500만원)가 수여되고 우수상 수상자 10명에게는 각각 700달러(약 100만원)가 수여된다. 스마일게이트는 “이번 봄 일러스트 콘테스트를 시작으로 카제나 IP(지식재산권)를 활용한 이용자들의 2차 창작 활동을 적극 지원하고 다양한 이벤트도 지속적으로 개최할 예정”이라고 전했다.스마일게이트 김주형 사업실장은 “누구나 자유롭게 자신의 실력을 뽐낼 수 있는 이번 콘테스트에 많은 관심과 참여를 부탁드린다. 앞으로 이용자 여러분의 2차 창작을 적극 지원할 수 있는 다양한 이벤트를 선보일 예정이다”고 말했다.카제나에 대한 추가적인 정보는 ‘X’와 ‘유튜브’에 마련된 공식 커뮤니티, 스토브 공식 사이트에서 확인할 수 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지