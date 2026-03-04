보령시, ‘한달살기’ 참가자 모집…숙박비·식비 등 지원
충남 보령시는 오는 11일까지 ‘보령 한 달 살기’ 참가자를 모집한다고 4일 밝혔다.
충남이 아닌 지역에 주소지를 둔 성인 1∼2명으로 구성된 여행팀은 3월 30일부터 6월 14일까지 여행하고, 후기 작성, 보령시 관광 콘텐츠 게재, 스탬프투어 참여 등 과제를 수행해야 한다.
선정된 여행팀에는 숙박비(1박 5만원), 식비·교통비(1박 2만원), 여행자보험비(1인당 2만원) 등이 지원된다.
체험활동비는 1인당 7일 이상 10일 이하 체류 시 10만원 이내, 11일 이상 체류 시 15만원 이내로 지급된다.
장은옥 시 관광과장은 “아름다운 해안경관과 풍성한 축제가 공존하는 보령에서 체류형 관광을 통해 정취와 감동을 경험하길 바란다”고 말했다.
보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
