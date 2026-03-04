김포시 첫 대학병원 조성 본격화…2031년 개원 목표
인하대 김포메디컬캠퍼스 조성 부지제공 협약 체결
건축비 분담 쟁점 수차례 협의 거쳐 합의 도출
2031년 500병상 규모 개원해 2038년 700병상 조성
경기 김포시 풍무역세권 도시개발사업 구역 내 인하대학교 김포메디컬캠퍼스와 700병상 규모의 대학병원이 들어선다. 이는 지역 내 첫 대학병원이다.
김포시는 4일 김포도시공사, ㈜풍무역세권개발, 학교법인 정석인하학원, 인하대학교, 인하대학교의과대학부속병원이 ‘인하대학교 김포메디컬캠퍼스 조성을 위한 부지제공 협약’을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약으로 풍무역세권 도시개발사업 구역 내 약 9만㎡ 부지와 단계별 추진 일정이 확정되면서 김포시 최초의 대학병원 설립이 본격화됐다.
사업 계획에 따르면 2028년 대학원 개교, 2031년 500병상 규모 종합병원 개원을 거쳐 2038년까지 700병상 규모의 종합병원 체계를 완성할 예정이다. 대학원 중심의 연구 기능과 상급의료 인프라를 결합한 메디컬캠퍼스로 조성된다.
이번 협약은 단순한 양해각서(MOU) 수준을 넘어 인하대 측이 2025년 3월 제출한 사업계획서를 토대로 20여 차례 협의를 거쳐 구체적인 로드맵을 마련했다는 점에서 의미가 크다.
특히 그간 최대 쟁점이었던 건축비 지원금 분담 문제를 김포시 여건에 맞게 조정하며 사업 안정성을 확보했다. ㈜풍무역세권개발의 대주주인 김포도시공사가 실행 가능한 범위로 지원 규모를 합의하면서 재원 부담에 대한 불확실성을 해소했다.
협약에 따라 해당 부지는 ㈜풍무역세권개발이 정석인하학원에 공급한다. 김포도시공사는 풍무역세권 도시개발사업에 50.1% 출자해 참여하고 있다.
이번 협약은 최종 토지매매계약 전 단계지만, 교육부의 대학 위치변경 인가와 보건복지부의 의료기관 개설 허가 등 정부 인허가 절차를 위한 핵심 근거 자료로 활용된다. 인하대는 협약을 바탕으로 즉시 인허가 신청에 착수할 계획이다.
인구 50만을 넘어선 김포시는 그동안 중증·응급 의료 인프라 부족으로 환자의 타 지역 이송이 이어져 왔다. 대학병원 유치는 중증질환 전문센터 운영, 응급의료체계 강화, 전 생애주기 의료서비스 확충으로 이어질 전망이다. 또한 대학원 중심 연구 기능 도입을 통해 첨단·신성장 산업과 연계한 산·학·연 클러스터 구축도 기대된다.
김병수 김포시장은 “김포시 최초의 대학병원 설립이 본궤도에 올랐다”며 “시민이 수준 높은 의료 인프라와 교육환경을 누릴 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
이형록 김포도시공사 사장도 “정석인하학원의 책임 있는 자금 조달 의지와 기관 간 지속적인 협의의 결실”이라며 “부지 공급과 인허가 절차가 차질 없이 진행되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
