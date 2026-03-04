민형배, ‘국감 골프’ 고발한 시민 무고 맞고소…무혐의로 일단락
무고 혐의 조사한 경찰 ‘혐의 없음’ 결론
시민 상대 법적 조치 “적절했나” 논란도
지난 2024년 국정감사 기간 중 기업인들과 골프를 친 사실이 알려져 논란을 빚은 더불어민주당 민형배 국회의원이 자신을 청탁금지법 위반 혐의로 고발한 50대 시민을 무고로 맞고소 한 것으로 드러났다. 하지만 경찰은 이 남성에 대해 최근 ‘혐의 없음’ 처분한 것으로 파악됐다.
4일 광주 서부경찰서 등에 따르면 경찰은 민 의원 측이 지난해 5월 16일쯤 무고 혐의로 고소한 50대 남성 A씨에 대해 지난 1월 6일 ‘혐의 없음’으로 불송치 결정했다.
A씨는 2024년 10월 말쯤 민 의원이 국정감사 기간에 기업인들과 골프를 쳤다는 언론 보도를 접하고, 민 의원의 청탁금지법 위반 여부를 가려달라며 광주 서부경찰서에 고발장을 접수했다.
당시 민 의원 등을 조사한 경찰은 언론에 보도된 골프 및 식사 자리가 민 의원의 직무와 직접적인 관련성이 없고, 비용도 각각 10만씩 지불한 점 등을 들어 지난해 2월 ‘혐의 없음’으로 사건을 종결했다.
민 의원 측은 혐의를 벗자 고발인인 A씨를 상대로 맞고소에 나섰다. A씨 역시 최근 무혐의 처분을 받으면서 양측의 법적 공방은 모두 일단락 됐다.
하지만 시민을 대표하는 국회의원이 지역민의 정당한 문제 제기에 맞고소로 대응하는 게 적절하냐는 지적이 제기되고 있다. 자칫 헌법상 보장된 표현의 자유를 업악할 수 있을 뿐만 아니라 국회의원을 상대로 한 시민 감시 활동을 약화시킬 수 있다는 이유에서다.
이에 대해 민 의원은 언론을 통해 “당시 고발장의 내용을 보면 저와 전혀 관련이 없거나 사실이 왜곡돼 있어 확인 차원에서 부득이하게 의원실에서 고소를 진행하게 됐다”며 “보좌관에게 취하하라고 했는데 취하가 안된 것 같다”고 해명했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
