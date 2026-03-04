민형배, ‘국감 골프’ 고발한 시민 무고 맞고소…무혐의로 일단락

무고 혐의 조사한 경찰 ‘혐의 없음’ 결론

시민 상대 법적 조치 “적절했나” 논란도

더불어민주당 민형배 국회의원이 지난 2일 광주시의회 브리핑룸에서 전남광주통합특별시장 출마 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

지난 2024년 국정감사 기간 중 기업인들과 골프를 친 사실이 알려져 논란을 빚은 더불어민주당 민형배 국회의원이 자신을 청탁금지법 위반 혐의로 고발한 50대 시민을 무고로 맞고소 한 것으로 드러났다. 하지만 경찰은 이 남성에 대해 최근 ‘혐의 없음’ 처분한 것으로 파악됐다.



4일 광주 서부경찰서 등에 따르면 경찰은 민 의원 측이 지난해 5월 16일쯤 무고 혐의로 고소한 50대 남성 A씨에 대해 지난 1월 6일 ‘혐의 없음’으로 불송치 결정했다.



A씨는 2024년 10월 말쯤 민 의원이 국정감사 기간에 기업인들과 골프를 쳤다는 언론 보도를 접하고, 민 의원의 청탁금지법 위반 여부를 가려달라며 광주 서부경찰서에 고발장을 접수했다.



당시 민 의원 등을 조사한 경찰은 언론에 보도된 골프 및 식사 자리가 민 의원의 직무와 직접적인 관련성이 없고, 비용도 각각 10만씩 지불한 점 등을 들어 지난해 2월 ‘혐의 없음’으로 사건을 종결했다.



민 의원 측은 혐의를 벗자 고발인인 A씨를 상대로 맞고소에 나섰다. A씨 역시 최근 무혐의 처분을 받으면서 양측의 법적 공방은 모두 일단락 됐다.



하지만 시민을 대표하는 국회의원이 지역민의 정당한 문제 제기에 맞고소로 대응하는 게 적절하냐는 지적이 제기되고 있다. 자칫 헌법상 보장된 표현의 자유를 업악할 수 있을 뿐만 아니라 국회의원을 상대로 한 시민 감시 활동을 약화시킬 수 있다는 이유에서다.



이에 대해 민 의원은 언론을 통해 “당시 고발장의 내용을 보면 저와 전혀 관련이 없거나 사실이 왜곡돼 있어 확인 차원에서 부득이하게 의원실에서 고소를 진행하게 됐다”며 “보좌관에게 취하하라고 했는데 취하가 안된 것 같다”고 해명했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



