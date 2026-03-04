시사 전체기사

금값 하루사이 4% 급락…이유는?

입력:2026-03-04 15:04
수정:2026-03-04 15:57
공유하기
글자 크기 조정
지난 3일 서울 종로구 삼성금거래소에서 직원이 골드바를 들어보이고 있다. 연합뉴스

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 전쟁이 장기화 조짐을 보이고 있지만, 대표적인 안전자산인 금값은 오히려 약세를 보이고 있다.

통상 전시 상황에서는 안전자산 수요가 쏠리기 마련이지만, 이번에는 강력한 달러 강세와 국채 금리 상승이라는 복합적 요인이 맞물리면서 금의 가격 상승을 억누르고 있다는 분석이다.

4일 인베스팅닷컴에 따르면 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 코멕스(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 5181.76달러에 거래 중이다. 금값은 확전 우려가 최고조에 달했던 지난 2일 5400달러까지 급등했으나, 하루 만에 4% 이상 폭락하며 5000달러대 초반까지 밀려난 뒤 현재 소폭의 회복세만 보이고 있다.

은 가격 역시 가파른 내림세를 탔다. 공습 직후인 지난달 27일 93달러까지 치솟았던 은값은 현재 84달러 수준까지 주저앉았다.

국내 금 시장도 상승분을 모두 토해냈다. 한국거래소(KRX)에서 1g당 금 시세는 전 거래일 대비 1.81% 내린 24만4740원을 기록 중이다. 하루 전인 3일에는 25만2530원까지 치솟으며 랠리를 펴는 듯했으나 단숨에 하락세로 돌아섰다.

시장 전문가들은 글로벌 달러 가치가 치솟고 국채 금리가 뛰면서 이자를 주지 않는 금의 투자 매력도가 상대적으로 떨어졌다고 진단한다. 전면전이라는 대형 지정학적 위기 속에서도 거시 경제 지표의 변동성이 시장을 덮치면서, 전통적인 ‘피난처’로 꼽혀 온 금의 지위마저 흔들리고 있다는 평가가 나온다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1115
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“염두에 둔 인물 다 죽었다”…트럼프 맘대로 안 되는 ‘포스트 하메네이’
“발달장애 딸 돌볼 기회를” 박지원, 강선우 선처 호소
“나의 선태야”…김선태 개인 유튜브에 충주시가 단 댓글
‘요격미사일 품귀’… 중동 확전에 주목받는 K방산
우울증 환자끼리 SNS서 ‘위태로운 만남’… “긍정 영향 있지만, 엉뚱한 부작용 위험도”
‘여수 4개월 영아 살해’ 부모 신상 ‘탈탈’…아기 죽던 날 아빠는 ‘이곳’에
‘1억원 공천헌금’ 강선우·김경 구속…“증거인멸 우려”
서울 집합건물 새 주인 절반 이상 3040세대
국민일보 신문구독