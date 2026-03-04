명재성, 고양시장 출마 선언…‘6대 핵심 비전’ 발표
김대중 전 대통령 사저서 출사표
1기 신도시 재건축 등 비전 제시
“준비된 실행력으로 고양 변화”
명재성 더불어민주당 고양시장 예비후보는 4일 고양시장 출마를 공식 선언하며 1기 신도시 재건축과 교통 혁신 등 6대 핵심 비전을 제시했다.
명 예비후보는 이날 고양시 일산동구 정발산동 김대중 전 대통령 사저 앞에서 기자회견을 열고 “덕양구청장과 일산서구청장, 경기도의원을 거치며 고양의 변화를 가장 가까이서 지켜봤다”며 “이제는 도시 전체의 방향을 책임지는 역할에 도전하겠다”고 밝혔다.
그는 고양시가 직면한 1기 신도시 노후화, 교통 정체, 자족 기능 부족을 구조적 과제로 진단하며 이를 해결할 구체적 청사진을 내놓았다.
핵심 공약으로는 ▲1기 신도시 재건축 용적률 상향 지원과 원도심 재개발 절차 간소화를 통한 균형 도시재생 ▲서울 연계 교통망 확충과 교통 소외지역 정비로 ‘출퇴근 30분 시대’ 실현 ▲대곡역세권 업무지구 확대와 백석업무빌딩 내 ‘청년 모바일웹 단지’ 조성을 통한 자족도시 완성 등을 제시했다.
또한 ▲돌봄 사각지대 해소 및 특성화고 유치로 통합 돌봄·명품 교육 체계 구축 ▲K-컬처밸리 조기 착공과 호수공원 ‘제1호 국가도시공원’ 지정 추진을 통한 문화·휴식 도시 구현 ▲고양시민안전보험 확대 등 촘촘한 시민안전망 구축도 약속했다.
명 후보는 9급 공무원으로 공직에 입문해 39년간 행정 현장을 지켜온 이력을 강조했다. 그는 “넉넉하지 못한 환경이 오히려 시민의 목소리를 더 가까이 듣게 했다”며 “행정은 보여주기가 아니라 결과로 증명해야 한다는 신념으로 일해왔다”고 말했다. 소상공인과 서민 생활 안정에 정책 역량을 집중하겠다는 의지도 밝혔다.
출마 장소에 대해 그는 “김대중 전 대통령이 강조한 복지국가·지식정보강국·문화강국의 가치가 고양시가 나아갈 방향”이라며 “정책과 실행력으로 이를 실천하겠다”고 설명했다.
이날 현장에서는 송영길 전 더불어민주당 대표와 한준호 국회의원이 참석했다. 특히 송 전 대표는 명 예비후보에게 ‘파란 목도리’를 매어주는 퍼포먼스도 진행하며 지지를 표했다.
송 전 대표는 “명 예비후보는 39년간 공직을 수행하며 덕양구청장과 경기도의회 정무수석 등을 거친 현장형 행정 전문가로, 고양을 누구보다 잘 아는 준비된 인물”이라며 “김대중 전 대통령의 정신을 계승해 고양을 평화와 번영의 ‘황금의 땅’으로 발전시킬 적임자”라고 강조했다.
한 의원은 “명 예비후보는 행정과 정치 경험을 두루 갖춘 보기 드문 인물”이라며 “그간의 경륜이 고양시를 위해 더 크게 쓰이길 바란다”며 이번 출마의 의미를 높이 평가하고 향후 행보에 대한 관심을 당부했다.
이에 대해 명 예비후보는 “공정하고 책임 있는 자세로 선거에 임해 시민 한 사람의 삶을 지키는 따뜻한 고양시를 만들겠다”고 밝혔다.
한편, 한국항공대학교 법학과를 졸업하고 국민대학교 정치대학원에서 정치학 석사 학위를 받은 명 예비후보는 1983년 공직에 입문해 고양시 덕양구청장, 일산서구청장, 기획조정실장 등을 역임했다. 2022년 경기도의원으로 당선된 이후 더불어민주당 당대표 특별보좌역, 정책위부위장, 경기도의회 정무수석 등을 맡으며 행정과 정치를 두루 경험했다.
