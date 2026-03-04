명재성, 고양시장 출마 선언…‘6대 핵심 비전’ 발표

김대중 전 대통령 사저서 출사표

1기 신도시 재건축 등 비전 제시

“준비된 실행력으로 고양 변화”

명재성 고양시장 예비후보가 4일 고양시 일산동구 정발산동 김대중 전 대통령 사저 앞에서 출마선언 기자회견을 열고 고양시 미래비전을 밝히고 있다. 박재구 기자

(왼쪽부터)더불어민주당 한준호 국회의원, 명재성 고양시장 예비후보, 송영길 전 대표가 4일 고양시 일산동구 정발산동 김대중 전 대통령 사저 앞에서 열린 명재성 예비후보 출마선언 기자회견에서 기념촬영을 하고 있다. 박재구 기자

그간의 경륜이 고양시를 위해 더 크게 쓰이길 바란다”며 이번 출마의 의미를 높이 평가하고 향후 행보에 대한 관심을 당부했다.