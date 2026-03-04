KLPGA투어 iM금융오픈, 개막 1개월 앞두고 사전 스크린골프대회 개최
신페리오 우승자 상금 100만원 등 푸짐한 상품 걸려
대구·경북 지역 유일의 KLPGA 정규투어 ‘iM금융오픈 2026’ 주최사인 iM금융그룹(회장 황병우)이 대회 개최를 기념한 사전 이벤트로 ‘스크린골프대회’를 연다.
지난달 27일부터 시작된 스크린골프대회는 오는 29일까지 전국 골프존 및 골프존파크 모든 매장에서 참여할 수 있다. 대회 코스는 실제 경기가 열리는 골프존카운티 선산CC 코스다.
수상자들에게는 푸짐한 상품이 주어진다. 먼저 신페리오 상위 성적 1~3위에 각각 200만 원, 100만 원, 50만 원의 상금이 주어진다. 4위부터 25위까지는 브릿지스톤 우드, 골프백, 거리측정기 등 다양한 골프용품을 증정한다.
최초 홀인원 기록자에게는 ‘iM금융오픈 2025’ 초대 우승자 김민주의 친필 사인 드라이버, 메달리스트에게는 브릿지스톤 드라이버를 제공한다. 롱기스트와 니어리스트에게는 각각 캐디백과 스탠드백을 증정한다.
18홀 라운드를 완료할 경우 최초 1회에 한해 1만 5000명(선착순)에게 ‘CGV 스몰세트’ 쿠폰을 제공하고, 골프공, 골프모자 등을 선물하는 럭키드로우 이벤트도 진행한다.
이외에도 계열사 iM증권 인스타그램을 팔로우하고 스크린대회 참가 후 스코어카드를 해시태그와 함께 인스타그램에 업로드하면 추첨을 통해 스타벅스 상품권(1만 원)이 선물로 주어진다.
KLPGA 정규투어 ‘iM금융오픈 2026’은 오는 4월 9일부터 12일까지 나흘간 경북 구미시 소재 골프존카운티 선산에서 열린다. 유현조, 홍정민, 방신실, 박현경, 노승희 등 KLPGA투어 최정상 선수들이 총출동한다.
