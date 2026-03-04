전북대 ‘AI 인재양성 부트캠프’ 선정…5년간 71억원 확보
KAI, 현대로템, 한화시스템 등 방산 기업 참여
전북대학교가 교육부와 한국산업기술진흥원(KIAT)이 추진하는 ‘첨단산업 인재양성 부트캠프’ 사업 인공지능(AI) 분야에 선정됐다.
4일 전북대에 따르면 첨단산업 인재양성 부트캠프는 대학과 기업이 공동으로 단기 집중 교육과정을 운영해 산업 현장에서 즉시 활용 가능한 첨단 기술 인력을 양성하는 사업이다. 이번 사업 선정으로 향후 5년간 매년 14억2500만원씩 총 71억2500만원의 국비를 지원받는다.
이번 사업의 핵심은 단순한 AI 기술 습득을 넘어, 국방 현장의 특수성을 이해하고 적용할 수 있는 ‘방위산업 전문 AI 인재’ 육성이다.
교육과정은 로봇 등 자율이동체계, 방산경영 및 MRO(유지·보수·정비), 군수 AX(AI 전환) 사이버보안 등 4개 중점 분야로 구성된다.
특히 한국항공우주산업(KAI), 현대로템, 한화시스템 등 방산 기업과 IT 기업이 교육 과정 개발과 프로젝트 운영에 참여할 예정이다.
전북대는 산학 공동 프로젝트 중심 교육을 통해 5년간 약 650명의 방산 AI 분야 실무 인재를 양성한다는 계획이다.
전북대 관계자는 “K-방산 기업 현장에 즉응하는 방산 피지컬AI 인재를 양성해 방산의 미래를 이끌도록 하겠다”고 말했다.
