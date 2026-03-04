경주 외동산단 ‘문화선도산단’ 도전…산업·문화 융합 거점 조성

경주시 외동 산업단지 전경. 경주시 제공

시는 이번 사업을 통해 산업과 문화가 어우러진 ‘Culture & Mobility Valley’를 조성해 노후 산업단지 환경을 개선하고, 근로자에게는 자부심을, 청년에게는 매력적인 산업 공간으로 탈바꿈한다는 구상이다.

또 포항과 울산을 잇는 동남권 광역 산업벨트의 전략 거점으로 외동산단의 위상을 강화하고 도심의 문화 행사와 포럼, 축제 등을 외동지역으로 확장해 산업과 문화가 공존하는 산업단지 모델을 구축할 계획이다.

경주는 현재 국가‧일반‧농공단지 등 총 38개의 산업단지가 있으며, 외동지역에는 16개 산업단지가 조성돼 있다. 이번 공모 대상지인 7개 산단은 대부분 조성된 지 20년 이상 된 노후 산업단지로, 379개 기업 5487명의 근로자가 종사하고 있다.

주낙영 경주시장은 “외동산단을 문화‧여가‧휴식이 어우러진 경주형 산업단지 모델을 구축하고, 청년 중심의 산업‧문화 융합 선도 모델을 만들겠다”면서 “기업과 시민, 근로자, 청년이 함께 성장하는 산업문화 거점으로 발전시키겠다”고 말했다.

한편 문화선도산단 사업은 문화를 담은 브랜드 산업단지 조성, 청년 디자인 리빙랩 및 브랜딩, 노후 공장 청년친화 리뉴얼, 아름다운 거리 조성 플러스, 부처 연계형 노후 산단 개발, 문화가 있는 날 운영, 지역 콘텐츠 산업 균형발전 지원 등 7개 과제로 추진된다. 최종 선정 결과는 오는 3월 말 발표될 예정이다.