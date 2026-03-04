“수도권에만 있던 암치료 장비, 지방에도 넣는다”…지역국립대병원 육성 본격화
로봇수술기·양성자 치료장비 지원
“지역에서 중증·고난도 치료 기반”
정부가 지역·필수·공공의료 강화를 목적으로 국립대병원 등 권역책임의료기관을 대상으로 중환자·중증질환 치료시설 확충 등을 위해 국비 812억원을 투입한다. 수도권에만 있는 첨단 암치료 장비를 도입하는 등 서울에 가지 않고도 지역에서 최종치료가 가능토록 지역국립대병원을 거점병원으로 육성하는 방안을 본격화할 것으로 보인다.
2025년부터 권역책임의료기관 시설·장비를 지원하고 있는 보건복지부는 올해 지역 국립대병원에 중증·고난도 치료를 위한 시설 확충을 중심으로 지원을 추진한다고 4일 밝혔다. 국비 812억원에 지방비 812억원·자부담 406억원 매칭까지 총 2030억원이 투입된다. 이 중 ‘수술·치료 역량강화’와 ‘중환자 진료’에 1670억이 들어가는데, 서울대병원 65억원을 제외한 1605억원이 모두 지역에 쓰인다.
구체적으로는 부산대병원과 강원대병원, 전북대병원 등에 중환자실을 확충한다. 경북대병원과 제주대병원에는 고위험 산모 집중치료실을, 충북대병원에는 소아응급의료센터와 소아중환자실을 확충한다. 전남대병원에는 로봇수술기를 지원하고, 충남대병원에는 실시간으로 환자 상태를 확인하면서 수술을 진행할 수 있는 혼합형(하이브리드) 수술시스템을 구축한다.
특히 칠곡경북대병원에는 양성자 치료 장비 도입을 지원한다. 양성자 치료는 기존의 엑스선(X-ray) 기반 방사선치료와 달리 양성자 입자를 이용해 암세포를 정밀하게 파괴하는 첨단 방사선 치료기술로 기존 방사선 치료에 비해 부작용 감소와 치료 효과 향상을 기대할 수 있다. 수도권에 설치된 첨단 암치료 장비를 지역에도 확대함으로써 지역 내에서 첨단 암 치료가 이뤄지도록 한다는 계획이다.
복지부는 해당 지원사업이 신속하게 추진될 수 있도록 관계부처와 협의를 통해 지방재정투자심사 등 행정절차를 간소화하거나 면제하는 등 지역의 인프라 확충이 지연되지 않도록 할 예정이다.
이중규 복지부 공공보건정책관은 “이번 지원은 단순한 장비 지원을 넘어 지역에서도 중증·고난도 치료가 완결될 수 있는 기반을 마련하는 데 의미가 있다”며 “지역 주민이 거주 지역에서 안심하고 치료받을 수 있도록 권역책임의료기관의 역량을 지속적으로 강화해 나갈 방침”이라고 밝혔다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
