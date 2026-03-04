비탑에이아이 ‘플립에듀·영플립’ 에듀테크 부문 수상

‘2026 소비자 선정 최고의 브랜드 대상’서 수상

이번 수상은 브랜드 인지도 상승을 넘어, 교육 산업 전반에 AI 기반 IT 솔루션이 본격 확산되고 있음을 보여주는 상징적 사례로 평가된다.