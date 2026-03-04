비탑에이아이 ‘플립에듀·영플립’ 에듀테크 부문 수상
‘2026 소비자 선정 최고의 브랜드 대상’서 수상
비탑에이아이의 AI 기반 학원 통합 관리 솔루션 ‘플립에듀(FLIPEDU)’와 영어 학습 시스템 ‘영플립(ENGFLIP)’이 ‘2026 소비자 선정 최고의 브랜드 대상’ 에듀테크 부문 대상을 수상했다.
이번 수상은 브랜드 인지도 상승을 넘어, 교육 산업 전반에 AI 기반 IT 솔루션이 본격 확산되고 있음을 보여주는 상징적 사례로 평가된다.
국내 사교육 시장은 지속적으로 성장하고 있지만 학원 운영 환경은 더욱 복잡해지고 있다. 학생과 학부모의 기대 수준이 높아지면서 학습 성과를 데이터로 설명해야 한다는 요구가 증가하고 있고, 강사의 행정 업무 부담과 재원생 이탈 문제까지 더해지며 학원 운영은 고도화된 경영 관리 영역으로 변화하고 있다.
이 같은 흐름 속에서 학원가는 기존 출결·수납 중심의 단순 관리 시스템에서 벗어나 AI 분석 기반 경영 솔루션 도입으로 빠르게 전환하는 추세다. 운영 효율화와 학습 데이터 분석을 동시에 구현할 수 있는 시스템이 경쟁력의 핵심 요소로 자리 잡고 있다.
플립에듀는 출결, 수납, 상담 관리, 문자 발송 등으로 파편화돼 있던 학원 업무를 하나의 플랫폼으로 통합했다. 기존에는 엑셀, 수기 기록, 외부 문자 시스템 등 여러 프로그램을 병행해야 했지만, 이를 자동화 시스템으로 전환해 행정 업무 부담을 줄였다. 이를 통해 원장과 강사가 관리가 아닌 교육에 집중할 수 있는 환경을 조성했다는 평가다.
특히 누적된 데이터를 기반으로 반별 성취도 추이, 학생별 취약 영역, 수업 참여도 변화 등을 종합 분석할 수 있으며, 재원생 이탈 가능성 예측 기능까지 고도화하고 있다. 단순 관리 프로그램을 넘어 학원 운영 전반의 의사결정을 지원하는 경영 도구로 진화하고 있다고 밝혔다.
지난해 본격 도입 이후 전국 약 300개 학원이 가맹했으며, 올해 들어 두 달간 120여개 가맹점이 추가되면서 현재 400개 이상 학원이 해당 솔루션을 도입해 운영 중이라고 설명했다.
비탑AI(BETOP AI) 관계자는 “AI는 교사를 대신하는 기술이 아니라, 교사의 역량을 강화하는 도구”라며 “교육 현장의 업무 부담은 줄이고, 학생의 성적 향상은 데이터로 증명하는 시스템을 고도화하겠다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사