제주서 발견된 폐목선에서 ‘주체’ 글자 적힌 신문 조각 나와
제주에서 정체불명의 목선이 또 발견됐다. 지난해 12월 이후 네 번째로, 배 틈에서 신문 조각이 발견돼 관계기관이 합동 조사를 벌이고 있다.
제주경찰청 등에 따르면 4일 오전 9시40분쯤 제주시 우도면 해안가에서 폐목선이 발견됐다.
길이 약 4m·폭 1m 크기로, 해안을 지나던 주민이 발견해 해경에 신고했다. 선체는 곳곳이 갈라지고 구멍이 난 상태였으며, 내부는 비어 있었다.
다만 갈라진 틈을 메운 신문 조각에서 ‘주체’라는 글자가 확인돼 관계기관이 합동 조사에 나섰다.
신문은 훼손되고 구겨진 상태였으나, 북한에서 발간된 신문일 가능성이 제기되고 있다.
제주경찰청 관계자는 “내부에서 발견된 유일한 단서인 만큼 찢겨진 신문 내용을 정밀 분석해 목선의 출처를 확인할 예정”이라고 말했다.
합동조사는 군·해경·경찰·국정원 관계자가 참여한 가운데 이날 오후 2시30분부터 우도에서 진행되고 있다.
앞서 지난해 12월 서귀포시 대정읍 신도리를 시작으로, 지난 1월 12일 제주시 구좌읍 월정리, 같은 달 29일 제주시 애월읍 하귀2리 해안가에서도 유사한 형태의 목선이 발견됐다.
대부분 엔진이 없는 무동력 목선으로, 장기간 표류한 흔적이 많았다. 내부에 물품은 없었고, 월정리 목선에서 한자 글씨가 발견됐다. 현재까지 범죄 혐의점이나 밀입국 정황은 확인되지 않았다. 그동안 경찰은 발견 당시 기상 상황과 선체 형태 등을 토대로 중국 폐목선으로 추정해왔다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
