포항시, GGGI와 신성장산업 녹색성장 협력 본격화
경북 포항시가 글로벌녹색성장기구(GGGI)와 손잡고 지역 신성장산업의 녹색성장 기반 구축에 나섰다.
시는 지난 3일 시청 연오세오실에서 ‘GGGI×포항 신성장산업 기업 녹색성장 프로젝트’ 추진을 위해 관계부서와 GGGI 간 사전 미팅을 갖고 협력 방안을 논의했다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 포항시가 지난해 12월 GGGI 뉴프론티어그룹 회원 도시로 공식 가입한 이후 추진하는 첫 협력사업으로 지역 신성장산업 기업의 해외 녹색시장 진출 기반을 마련하기 위해 기획됐다.
시는 GGGI가 운영하는 한국그린뉴딜신탁기금과 배터리·바이오·수소·디지털 등 포항 전략산업 간의 연계 가능성 및 해당 기업의 개발도상국 녹색전환 사업 참여를 위한 협력 방안을 논의했다.
이와 함께 국제 프로젝트 참여를 통한 해외 진출 기반 마련 및 글로벌 네트워크 연계 방안을 모색했다.
이날 미팅에는 GGGI 프로젝트 담당자와 관련 부서 공무원 등이 참석해 사업 추진 방향을 공유하고, 향후 추진 일정과 부서 간 협력체계를 구체화했다.
아울러 시는 오는 7월 개최 예정인 세계녹색성장포럼 기간 중 GGGI와 지역 기업 간 밋업 및 네트워킹 프로그램을 마련해 실질적인 사업 참여로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.
이를 통해 국제기구-지방정부-기업이 연계되는 지속가능한 협력 플랫폼을 단계적으로 구축해 나갈 방침이다.
포항시 관계자는 “NFG 가입을 계기로 지역 기업의 녹색 기술이 글로벌 녹색전환 수요와 맞물려 해외 진출로 이어지는 실행 중심의 협력 모델을 구축해 나가겠다”며 “앞으로도 지방정부 차원의 국제 녹색 협력을 확대해 도시 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
