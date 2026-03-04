춘천 원형육교 ‘소양아트서클’ 관광 활성화 시동
강원도 춘천시의 새로운 관광 랜드마크가 될 원형육교인 ‘소양아트서클(사진)’이 11일 시민들에게 공개된다.
소양아트서클은 춘천의 대표 관광시설인 소양강 스카이워크 인근 호반사거리에 들어섰다. 원형육교를 예술과 관광이 결합된 공간으로 재구성한 도심 관광시설이다.
높이 6m, 보행폭은 3m, 총길이 188m 규모다. 2021년 특수상황지역개발사업 선정으로 확보한 국비 등 94억원이 투입됐다.
교차로 네 방향에는 엘리베이터를 설치해 보행 약자와 노약자, 유모차 이용자도 편리하게 이용할 수 있도록 했다. 보행로 일부의 폭은 4.8m에 달해 이곳에 머물며 소양강의 낙조와 야간경관을 감상할 수 있다. 육교를 비롯한 주변 인도에 다양한 색채 패턴을 입혔다.
시는 소양아트서클을 활용해 도시에 활력을 불어넣을 계획이다. 번개시장 등 전통시장과 골목상권으로 방문 흐름을 확장하는 활성화 전략을 마련 중이다.
소양아트서클에서 번개시장으로 이어지는 보행 동선을 중심으로 야시장, 주말마켓, 스탬프투어, 영수증 인증 이벤트 등 체험형 프로그램을 운영할 계획이다.
공지천 사이로248 출렁다리, 춘천대교 분수, 소양강스카이워크, 마장달빛교를 연결하는 야간 시티투어 등 호수와 강을 잇는 야경 관광벨트를 구축하기로 했다.
육동한 시장은 4일 “소양아트서클을 도시의 상징이자 춘천의 얼굴로 만들겠다는 고민 끝에 공공예술 관광 랜드마크로 확장했다”며 “소양아트서클은 단순한 육교가 아니라 보행을 예술로 일상을 관광으로 전환한 춘천의 새로운 상징”이라고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
