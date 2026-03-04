소방헬기 청주에서 정비…119항공정비실 이달 착공
2027년 준공 목표
전국 소방헬기를 통합 정비하는 119항공정비실이 청주에 들어선다.
충북경제자유구역청은 청주시 청원구 내수읍에 위치한 에어로폴리스2지구에 소방청의 119항공정비실이 이달에 착공된다고 4일 밝혔다. 2027년 준공이 목표다.
2022년 3월 충북도와 업무협약을 체결한 소방청은 362억원을 들여 3만7934㎡에 지하 1층 지상 3층 규모의 119항공정비실을 짓는다. 헬기장과 행정시설, 주차장 등의 부대시설이 갖춰진다. 소방청은 각 시·도 소방본부별로 외주 업체에 맡겨 정비한 소방헬기를 자체 정비한다는 계획이다. 전국적으로 운용 중인 소방헬기는 31대다.
도는 이 시설이 완공되면 에어로폴리스가 공공 부문 항공정비 인프라를 확보한 산업거점으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.
도는 에어로폴리스를 중심으로 항공정비(MRO) 산업을 육성한다. 이곳은 청주국제공항과 인접한 입지와 산업단지 조성 등 항공정비 제조 기업에 유리한 환경으로 평가받고 있다.
13만3684㎡ 규모로 2023년 6월 조성 공사를 마친 1지구는 항공 정비업체 2곳이 입주할 예정이고 2지구의 면적은 총 40만7604㎡으로 119항공정비실 건립만 확정된 상태다. 2029년 준공되는 3지구는 112만9000㎡ 규모로 항공 연관 산업, 반도체·정보기술(IT)·바이오기술(BT), 연구개발, 지역 기반 제조업 등을 주요 유치 업종으로 계획하고 있다.
도 관계자는 “119항공정비실 착공은 에어로폴리스가 항공정비 산업 클러스터로 본격 가동되기 시작했음을 의미하는 것”이라며 “안정적인 공공 인프라를 바탕으로 다양한 기관과 기업이 함께 성장할 수 있도록 유치 활동에 힘 쓰겠다”고 말했다.
