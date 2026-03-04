대구마라톤 성료…닥터존 현장 의료지원 긍정 평가

특히 닥터존은 메인 의료진으로 참여해 경기 중 발생할 수 있는 각종 돌발 상황에 대비했으며, 실제로 긴급한 처치가 필요한 상황에서도 신속하게 대응한 것으로 전해졌다.

지난 2월 22일 열린 대구마라톤이 참가자와 시민들의 뜨거운 관심과 호응 속에 성황리에 마무리됐다.대회 당일 현장에는 완주를 향한 참가자들의 열정과 이를 응원하는 시민들의 활기가 더해지며 축제 분위기가 이어졌고, 전반적인 운영 또한 안정적으로 이뤄지면서 지역을 대표하는 스포츠 행사로서 의미를 다시 한번 확인하는 자리가 됐다.특히 체계적인 현장 지원과 의료 대응이 뒷받침되며 이번 대회는 안전과 성공적인 운영이라는 두 가지 측면에서 모두 긍정적인 평가를 받았다.이번 대회에서는 현장 안전과 응급상황 대응을 위한 의료지원도 함께 이뤄졌다. 마라톤과 같은 대규모 야외 스포츠 행사는 안전 관리와 응급 대응 체계가 중요한 만큼, 현장 의료지원의 중요성도 함께 커지고 있다.이번 대회 역시 참가자들의 레이스뿐 아니라 이를 뒷받침한 운영과 의료지원이 조화를 이루며 무사히 마무리됐다는 평가다.대회 관계자는 "중증 환자가 있었지만 닥터존의 빠른 처치로 인해 잘 마무리할 수 있었다"고 전하며, 현장에서 보여준 의료진의 전문성과 대응 역량에 대해 높이 평가했다. 예기치 못한 응급 상황 속에서도 침착하고 정확한 대처가 이뤄지며, 대회의 안전한 운영에 큰 역할을 했다는 설명이다.닥터존 측은 블랙컴벳, KLPGA 등 다양한 스포츠의 메인 닥터로 활동하며 스포츠 관련 행사에서 전담의료진으로 여럿 참여한 경험이 있는 정형외과다. 이번 대구마라톤은 지역사회와 맞닿아 있는 스포츠 현장에서 의료진의 역할을 다할 수 있었다는 점에서 의미있었으며, 앞으로도 스포츠 의료계에서 지원을 멈추지 않겠다는 뜻을 밝혔다.박재구 기자 park9@kmib.co.kr