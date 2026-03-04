FTK English 주관 ‘2026 제1회 FEST’ 성료
영어교육 전문기관 FTK English는 ‘2026 제1회 FEST(FTK English Standard Test)’를 주관해 개최했다고 4일 밝혔다.
이번 FEST는 학생 개개인의 현재 영어 실력을 객관적으로 진단하고 장기적 학습 방향을 제시하는 평가 모델로 기획됐다.
FEST의 가장 큰 특징은 폭넓은 난이도 구성이다. 초등 필수 어휘 수준부터 TOEFL Primary 유형, 나아가 수능 유형까지 단계적으로 문항이 설계돼 기초 단계 학습자부터 상위권 실력을 갖춘 학생까지 모두 자신의 역량을 점검할 수 있도록 했다. 특히 실제 영어 이해력과 사고력을 종합적으로 진단하는 체계를 구현했다는 점에서 차별성을 갖는다.
FTK 관계자는 “첫 시행임에도 500명 이상이 응시하며 FEST에 대한 현장의 기대를 확인할 수 있었다. 시험 운영 과정에서 확보한 데이터와 피드백을 면밀히 분석해 문항 완성도, 난이도 균형, 성적 리포트 시스템을 지속적으로 고도화할 계획이다”라며 “FEST를 일회성 이벤트가 아닌, 신뢰도 높은 정기 전국 단위 영어 진단 시험으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.
FTK는 FEST의 정기 시행과 함께, 초등학생의 학습 수준을 보다 정교하게 진단할 수 있는 초등 모의고사 시스템을 올 상반기 중 선보일 예정이다. 이를 통해 초등 단계부터 객관적 데이터에 기반한 학습 설계가 가능하도록 지원한다는 방침이다.
FTK 관계자는 “평가는 학습의 결과가 아니라 방향을 제시하는 나침반”이라며 “학생들이 자신의 위치를 정확히 이해하고 장기적인 성장 로드맵을 설계할 수 있도록 체계적인 평가 시스템을 구축해 나가겠다”고 전했다.
한편, FTK는 전국 단위 영어 진단 시스템과 데이터 기반 학습 관리 체계를 함께 운영하고자 하는 학원 및 교육 기관과의 협력도 확대하고 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
