고창군, ‘노지 스마트농업 육성지구’ 선정…데이터 기반 밭농업 도입
고창군 일원 약 500㏊ 대상
총사업비 95억원 투입
전북 고창군이 농림축산식품부가 주관한 ‘노지 스마트농업 육성지구’ 공모에 선정됐다.
4일 전북특별자치도에 따르면 고창군 대산면 성남리 일원 약 500㏊를 대상으로 총사업비 95억원을 투입해 2026년부터 2028년까지 노지 스마트농업 육성지구를 조성할 계획이다.
노지 스마트농업 육성지구는 이상기후와 농촌 고령화, 농작업 인력 감소 등에 대응하기 위해 밭농업 주산지에 데이터 기반 스마트농업 기술을 도입하는 사업이다. 기상과 작물 생육 데이터를 활용한 스마트 관수·관비 시스템과 병해충 예찰 기술 등을 적용해 생산성을 높이고 노동력을 줄이는 것이 목적이다.
올해 전국에서 5개 지역이 육성지구로 선정됐으며 전북에서는 고창군이 배추와 무 생산단지를 중심으로 대상지에 포함됐다. 자동기상관측시스템과 관수·관비 자동화 시설 등 스마트농업 기반이 단계적으로 구축될 예정이다.
고창군은 2027년 준공 예정인 김치원료 공급단지 구축사업과 연계해 고품질 배추와 무를 안정적으로 생산·공급하는 농산물 생산 거점으로 육성한다는 계획이다.
전북도는 이번 사업을 통해 시설 스마트팜과 과수 스마트농업에 이어 노지 스마트농업까지 확대하면서 스마트농업 기반을 넓혀갈 것으로 기대하고 있다.
전북도 관계자는 “데이터 기반 농업 기술을 통해 생산성과 효율성을 높이고 기후 변화에 대응하는 농업 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.
