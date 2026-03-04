“정부는 그릇, 민간은 따뜻한 밥…복지는 함께 채우는 것”
김현훈 한국사회복지협의회장 인터뷰
“감독 중심 복지 넘어 신뢰 기반 시스템으로 가야”
AI·플랫폼 기반 ‘신복지 5.0’ 비전 제시
“복지는 그릇과 내용물의 조화입니다. 정부가 튼튼한 그릇을 만들면 민간은 그 안에 따뜻한 밥을 채워야 합니다.”
김현훈 한국사회복지협의회 회장은 복지정책의 방향을 이렇게 설명했다. 제도와 예산을 책임지는 정부와 현장의 손길을 가진 민간이 함께 움직일 때 비로소 살아숨쉬는 복지 체계가 정립된다는 의미다.
김 회장은 4일 서울 마포구 한국사회복지협의회에서 국민일보와 인터뷰를 갖고 “우리 복지는 양적으로는 크게 성장했지만 여전히 넘어야 할 과제가 많다”며 “특히 불신이 팽배한 제도를 신뢰 기반의 복지로 전환하는 일이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
그는 현재 복지 시스템의 가장 큰 문제로 ‘감독 중심 구조’를 꼽았다. 사회복지 현장이 과도한 행정 업무와 평가에 묶여 본연의 역할에 집중하기 어려운 구조라는 것이다.
“작금의 복지 현장은 서비스를 얼마나 잘 제공하느냐보다 평가를 얼마나 잘 준비하느냐에 더 많은 시간을 쓰는 경우도 있습니다. 작은 시설 하나를 운영하는 데도 수십 종류의 자료를 만들어야 합니다. 그러다 보니 정작 사람을 돌보는 일에 집중하기 어려워집니다.”
김 회장은 이러한 구조가 사회복지 분야 전체에 대한 불신에서 비롯됐다고 진단했다. 일부 문제 사례가 마치 전체 현장의 문제인 것처럼 바라보면서 과도한 관리와 감독을 야기했다는 것이다.
그는 “복지 현장은 어르신과 장애인, 아동을 돌보는 곳인데도 제도는 늘 불신을 전제로 설계돼 있다”며 “감독 중심의 시스템을 신뢰 기반의 시스템으로 전환해야 현장의 자율성과 창의성이 살아날 수 있다”고 말했다.
김 회장은 또 복지 정책이 현장과 충분히 연결되지 못하고 있다는 점도 지적했다. 특히 지역 간 복지 격차 해소를 위해서는 획일적인 정책보다 지역 상황을 반영한 접근이 필요하다고 강조했다.
“농어촌 지역처럼 이동 거리가 길고 인구가 적은 곳은 단순한 예산 배분 방식으로는 문제를 해결하기 어렵습니다. 이동권 보장이나 찾아가는 서비스처럼 지역 특성을 고려한 정책이 필요합니다.”
복지 전달 체계의 효율성을 높이기 위한 방안으로는 ‘복지정보 플랫폼’ 구축을 제시했다. 현재 복지 자원과 정보가 여러 기관에 흩어져 있어 중복 지원이나 사각지대가 발생하는 문제를 해결하기 위해서다.
김 회장은 “기업의 사회공헌 자원과 현장의 복지 수요를 연결하는 온라인 플랫폼을 구축하려 한다”며 “복지 데이터를 통합해 관리하면 지원의 투명성과 효율성을 동시에 높일 수 있을 것”이라고 설명했다.
사회복지 종사자의 처우 개선도 중요한 과제로 꼽았다. 그는 단순한 임금 인상보다 사회복지인의 사회적 존중과 전문성 강화가 우선돼야 한다고 강조했다.
“사회복지인의 헌신이 명예롭게 인정받을 수 있도록 ‘복지훈장’ 제도를 추진하고, 전문 교육과 휴식을 위한 사회복지연수원도 필요합니다. 종사자의 역량이 높아질수록 국민이 받는 복지 서비스의 질도 자연스럽게 향상될 것입니다.”
김 회장은 특히 기술 혁신을 통한 ‘스마트 복지’ 도입 필요성을 강조했다. 인공지능(AI)과 데이터 기반 서비스가 복지 현장의 부담을 줄이고 서비스의 질을 높일 수 있다는 것이다.
“AI가 행정 업무나 초기 상담, 고독사 예방을 위한 안부 확인 등을 맡을 수 있습니다. 그렇게 확보된 시간은 복지사가 사람을 만나고 마음을 나누는 본질적인 돌봄에 쓸 수 있습니다.”
한국사회복지협의회는 이러한 방향을 담아 ‘신복지 5.0 문화운동’을 추진할 계획이다. 신뢰복지, 혁신경영, 지역복지, 스마트복지, K-복지 세계화를 핵심 축으로 복지 패러다임 전환을 이끌겠다는 구상이다.
김 회장은 “우리 복지는 이제 양적 성장의 시대를 넘어 질적 성장의 시대로 가야 한다”며 “민관 협력의 새로운 모델을 통해 복지의 신뢰를 회복하고, 나아가 한국 복지를 세계와 나누는 단계로 발전시키고 싶다”고 포부를 밝혔다.
이어 그는 “복지는 결국 사람을 향한 일”이라며 “서로를 의심하는 구조가 아니라 서로를 믿는 구조가 될 때 우리 사회의 복지도 비로소 따뜻한 힘을 갖게 될 것”이라고 강조했다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사