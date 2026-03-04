경기도, 30인 미만 사업장 중대재해 예방에 25억 투입
위험성평가·추락예방·외국인 안전교육 추진
경기도가 30인 미만 영세 사업장 등 산업현장 중대재해 사각지대 해소를 위해 위험성평가와 추락사고 예방, 외국인 노동자 안전교육을 추진한다.
경기도는 고용노동부가 주관한 ‘2026년 지역 중대재해 예방 사각지대 해소 지원’ 공모사업에 선정돼 국비 25억원을 확보하고, 도내 산업현장의 사고 감소를 목표로 3개 세부사업을 이달부터 시행한다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 지역 산업 특성과 위험요인을 가장 잘 아는 지방정부 8곳이 참여하는 첫 현장 밀착형 중대재해 예방 협력모델로, 안전관리자 선임이 어려운 30인 미만 사업장과 소규모 건설현장 등을 중점 지원 대상으로 한다.
도는 우선 산업단지 내 30인 미만 사업장 350곳을 대상으로 위험성평가와 사후관리 컨설팅을 제공한다. 위험요인 발굴부터 개선 이행 점검, 재발 방지 대책 수립까지 전 과정을 연계 지원해 형식적 평가에 그치지 않고 실질적인 안전관리 체계 구축으로 이어지도록 할 방침이다.
추락사고 비중이 높은 지붕·고소작업 현장 1500곳에는 전문가가 직접 방문해 기술지도를 실시하고, 안전난간·안전대 등 안전물품도 함께 지원한다. 현장 맞춤형 개선 조치를 병행해 즉각적인 재해 예방 효과를 높이고, 반복 사고를 사전에 차단한다는 계획이다.
외국인 노동자를 위한 맞춤형 안전역량 강화 사업도 추진한다. 언어·문화적 특성을 고려한 안전교육과 가상현실(VR) 체험 교육을 총 30회 운영해 산업안전에 대한 이해도를 높이고, 사고 발생 시 초기 대응 요령과 신고 절차 등 현장 대응 능력을 강화한다.
사업 운영은 대한산업안전협회 경기지역본부가 맡는다. 해당 기관은 안전관리전문기관, 건설재해예방전문지도기관, 근로자안전보건교육기관으로 지정된 전문기관으로, 산업안전 분야 경험과 전문성을 바탕으로 사업 기획부터 현장 지도, 사후 관리까지 전 과정을 체계적으로 지원할 예정이다.
이인용 도 노동안전과장은 “전문성을 갖춘 운영기관과 함께 도내 산업현장을 더욱 촘촘히 찾아가고, 시군과의 협업 체계도 적극 가동하겠다”며 “단순 점검에 그치지 않고 실제 사고 감소로 이어지는 산업재해 예방 성과를 끝까지 만들어내겠다”고 말했다.
