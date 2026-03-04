호르무즈 봉쇄 위기… 유조선 운임 3배 폭등
무력 충돌 여파 물동량 80% 급감
한국 원유 70% 중동 의존
LNG·컨테이너 차질 우려
중동 무력 충돌 확산으로 세계 에너지 공급의 핵심 통로인 호르무즈 해협이 봉쇄 위기에 놓이면서 해운 운임이 보름 만에 3배 넘게 급등하고 물동량은 80% 가까이 감소한 것으로 나타났다. 국내 원유 도입의 70%가 중동 항로에 의존하는 만큼 에너지 안보에 대한 우려도 커지고 있다.
한국해양진흥공사는 4일 ‘호르무즈 해협 통항 제한 상황에 따른 해운·물류 영향 분석’ 보고서를 통해 이 같은 내용을 밝혔다.
보고서에 따르면 3일 기준 대형 원유운반선(VLCC)의 중동–중국 노선 운임은 지난달 13일과 비고해 약 3.3배 상승했다. 지정학적 위험을 피하려는 선박들이 대체 선적지 확보에 나서면서 경쟁이 심화한 데다 우회 운항으로 운송 거리(톤 마일)가 증가한 영향으로 분석됐다.
같은 기간 호르무즈 해협 통과 물동량은 평시 대비 약 80% 감소했다. 전쟁 보험료 인상과 보험 인수 제한, 선박 운항 기피 등이 복합적으로 작용했다는 설명이다.
해진공은 통항 제한이 한 달간 지속될 경우 글로벌 기준 원유 약 300항차, LNG 약 100항차의 도입 차질이 발생할 것으로 전망했다. 국내의 경우 원유 약 40항차, LNG 약 8항차 차질이 예상된다.
컨테이너 해운시장도 영향을 받고 있다. 해운 분석기관 라이너리티카에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 항로에는 약 340만 TEU 규모의 선복이 투입돼 있다. 이는 전 세계 컨테이너 선복의 약 10%에 해당한다. 통항 제한이 장기화할 경우 단기적으로 선복 부족과 아시아 주요 항만 혼잡이 확대될 가능성이 제기된다.
이달 2일 하루 동안 상하이국제에너지거래소의 아시아–북유럽 항로 운임 선물 가격은 약 15% 상승했다. 주요 컨테이너 운임 지수에는 아직 이번 사태 영향이 반영되지 않았지만, 향후 상승 압력이 높아질 가능성이 있다는 분석이다.
안병길 해진공 사장은 “호르무즈 해협 통항 제한은 글로벌 공급망 안정성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다”며 “해상 운임 동향과 중동 정세를 면밀히 점검하겠다”고 밝혔다.
