인천관광공사, 관광스타트업 모집…최대 3800만원 지원

2026 인천 관광스타트업 모집 안내문. 인천관광공사 제공

이번 공모는 창업 7년 이내 관광 분야 스타트업과 예비 창업자를 대상으로 한다. 예비(예비 창업자), 초기(창업 3년 이내)

도약(창업 3년 초과 7년 이내)

지역상생(한국관광공사 관광벤처기업 또는 타 지역 관광기업지원센터 인증 스타트업)

성장플러스+Ⅰ(인천관광기업지원센터 스타트업 육성 프로그램 수료 기업 중 심화단계 희망 기업)

성장플러스+Ⅱ(2024~2025년 성장플러스+ 졸업기업) 등 총 6개 분야로 나누어 모집한다.

1차 서류심사와 2차 발표심사를 거쳐 총 15개 내외의 스타트업을 선정할 계획이며 최종 결과는 5월 초에 발표된다.

선정된 스타트업에는 최대 3800만원의 사업화 자금을 지원한다. 1대 1 기업진단, 창업 전문교육, 맞춤형 컨설팅 및 투자유치(IR) 역량 강화 프로그램 등 단계별 맞춤 육성 프로그램도 함께 제공될 예정이다.

김태현

장은 “인천 관광산업의 미래를 이끌 역량 있는 예비창업자와 스타트업들의 많은 참여를 기대한다”며 “기업별 성장 단계에 맞춘 체계적인 지원을 통해 참여기업이 지속적으로 성장할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.