자율주행 물류서비스 시험 무대 된 대구
대구가 미래 물류·유통 체계를 바꿀 ‘자율주행 물류서비스’ 시험 무대가 된다.
대구시는 국토교통부가 주관하는 ‘2026년 자율주행 시범운행지구 서비스 지원사업(물류 분야)’ 공모에 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 지능형자동차부품진흥원이 주관한다. 도심 내 미들마일(물류센터 간 운송)과 라스트마일(최종 배송) 구간을 중심으로 자율주행 화물운송 서비스를 실증하는 것이 사업의 핵심이다.
시는 물류서비스 통합 관제·데이터센터를 구축해 실시간 모니터링 체계를 마련하고 15t·5t급 차량 플랫폼을 운영해 중·대형 물류 자율주행의 상용화 가능성을 집중 점검한다. 또 기존 자율주행 플랫폼을 활용해 농협 하나로마트 물품 배송, 복지 물류(도시락 배달, 세탁물 운송 등) 등 다양한 형태의 소형 물류서비스도 함께 실증한다.
자율주행 물류서비스가 도입되면 기존 인력 중심의 운송 체계가 혁신적으로 개선될 수 있다. 인건비가 최대 30~40%, 군집주행 적용 시 연료비가 8~15% 절감되는 효과가 나타날 것으로 예상된다. 야간·비혼잡 시간대 운행 확대로 동일 차량 기준 물동량 처리 능력도 25% 이상 향상될 것으로 기대된다.
시는 대구테크노파크, 수성알파시티(일부 구간) 등 시범운행지구 내 화물운송 실증을 통해 축적된 기술·운영 성과를 토대로 자율주행 물류 서비스를 단계적으로 확대할 방침이다. 시범운행지구 내에 안정적인 운영 모델을 만든 뒤 이를 대구 전역, 경북권까지 확산해 광역 단위 ‘자율주행 물류 네트워크’를 구축할 계획이다.
시는 물류 실증 성과를 대규모 사업으로 확장하고 관련 기술을 여객으로까지 확대해 ‘통합 자율주행 실증도시’를 구현할 계획이다. 자율주행 산업을 대구의 미래 성장동력으로 육성한다는 생각이다.
정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “이번 실증을 대구가 물류 자율주행 분야를 선도할 수 있는 기회로 삼을 것”이라며 “시범운행지구 실증 성과를 바탕으로 대구·경북 전역으로 서비스를 확대하고 여객과 물류를 통합하는 미래형 자율주행 모델도 완성하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사