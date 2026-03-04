제주 ‘수눌음돌봄공동체’ 인기… 220팀으로 확대 선발
제주 ‘수눌음돌봄공동체’ 사업이 호응을 얻고 있다.
제주도는 지난달 9일까지 사전 설명회와 참여 가정 공모를 진행한 결과 250팀·1126가구가 신청했다고 4일 밝혔다.
당초 200팀을 모집했으나 수요를 반영해 220팀으로 확대 선발했다. 올해는 총 1007가구가 참여한다.
참여팀에는 연간 최대 200만원의 활동비가 지원된다. 구성원 여건에 따라 종일·주말·저녁 돌봄 형태로 자유롭게 운영이 가능하며, 부모 대신 조부모가 해당 가구를 대표하는 주양육자로 참여해도 된다.
수눌음돌봄공동체는 3가구 이상이 자조모임을 구성해 아이 돌봄을 함께 나누는 주민 주도형 사업이다.
제주 고유의 상부상조 문화인 ‘수눌음’ 정신을 바탕으로 2016년 시작해 10년 만에 12배 규모를 키웠다.
올해는 지원 기준도 개선됐다. 참여 대상은 임신부부터 중학생까지로 확대됐다.
아동 1인당 월 활동비도 2만원에서 2만5000원으로, 장애아동은 3만원에서 3만5000원으로 각각 인상해 공동체별 지원금을 최대 150만원에서 200만원으로 상향했다.
지난해에는 105팀·481가구가 참여했다. 만족도 조사 결과 95.6%가 ‘만족한다’고 응답했다.
올해 선정된 220팀은 오는 17일 오전 10시 메종글래드제주 호텔에서 발대식을 갖고 본격적인 활동에 들어간다.
이혜란 제주도 복지가족국장은 “현장의 높은 참여 열기가 정책 확대의 밑거름이 됐다”며 “수눌음 정신을 바탕으로 공동체 돌봄이 양육 부담을 덜어주는 든든한 기반이 될 수 있도록 촘촘한 지원 체계를 갖춰 나가겠다”고 말했다.
통계청이 발표한 2025년 합계출산율 잠정치에 따르면 제주 합계출산율은 0.87명으로 전국 평균(0.80명)을 웃도는 것으로 나타났다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사