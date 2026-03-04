김태흠 지사 “행정통합법 바꿔 2∼4년 후 시행해야”
김태흠 충남지사가 민주당이 만든 대전·충남 행정통합법을 보완해 2∼4년 후 시행할 것을 촉구했다.
김 지사는 4일 도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 “2월 임시국회가 끝나면서 대전·충남 행정통합이 사실상 어려워지고, 대구·경북도 제외됐다”며 “그동안 대구·경북도 하는데 대전·충남만 빠지면 좋은 기회를 놓친다고 압박했지만, 애초에 광주전남만 통과시켜줄 심산이었다고 생각한다”고 밝혔다.
이어 “시간에 쫓긴 졸속 통합은 안 된다. 통합 속도가 늦어지더라도 우리가 요구하는 재정과 권한이양이 포함된 통합법안을 만들어 시행해야 한다”며 “진정한 지방자치 실현과 수도권 일극화 해소, 국가 균형발전을 이룰 통합법안 제시를 이재명 대통령에게 다시 한 번 촉구한다”고 강조했다.
정부가 행정통합을 추진하는 광역 지방자치단체에 4년간 20조원을 지원하겠다고 한 것에 대해서도 실체가 없다고 지적했다.
김 지사는 “‘20조원을 차버렸다. 충남이 소외된다’고 하는데, 법안에 명시된 바도 없고, 재원 조달·교부 방식 등 정해진 것은 하나도 없다”며 “앞으로 광주·전남 통합과정을 보면 많은 거짓과 허구가 드러날 것”이라고 말했다.
대구·경북과 대전·충남은 함께 통합해야 한다는 민주당의 주장에 대해서는 “대구·경북이 통합에 찬성한다고 하는데 뜬금없이 대전·충남을 끌고 들어오라고 하는데 시장에서 물건 흥정하는 것도 아니고 협상할 일이 없다”고 밝혔다.
이어 “대전·충남, 광주·전남, 대구·경북까지 3곳을 동시에 추진하면 세제개편하지 않고는 재원 조달 방안이 마땅치 않아 정부에서 도저히 감당하기 어려울 것”이라고 설명했다.
김 지사는 끝으로 “국가대개조, 백년대계의 행정통합을 지금처럼 시장에서 물건 흥정하듯이 다뤄서는 안 된다”며 “지금이라도 국회 여야 동수 특위와 범정부기구를 만들어 모든 지역이 동일한 지원과 혜택을 받도록 공통기준을 담은 통합법안을 만들어야 한다”는 입장을 재차 강조했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사