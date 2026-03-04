금호타이어 광주공장 일일 생산량 1만본 회복…“화재 극복”
지난달 26일 1만565본 생산
작년 대형 화재 후 9개월여 만
금호타이어가 지난해 광주공장에서 발생한 대형 화재를 극복하고 생산 정상화에 나선다.
4일 금호타이어에 따르면 지난달 26일 금호타이어 광주공장은 하루 1만565본을 생산하면서 작년 대형 화재 이후 처음으로 일 생산량 1만본을 넘어섰다. 화재가 발생한 지 9개월여 만으로, 부분 재가동에 들어간 지 3개월여 만이다.
지난해 5월 광주공장은 화재가 발생해 생산이 전면 중단됐으며, 7월 노사특별합의에 따라 지난해 11월 하루 4000본 생산을 재개했다. 이후 지난 1월 하루 생산량 6000본을 달성한 데 이어 목표했던 1만본을 달성했다.
정영모 금호타이어 광주공장장은 “1만본 생산은 단순한 실적이 아니라 우리가 다시 일어섰다는 결과물이자 임직원들이 함께 흘린 땀과 노력의 결실”이라며 “위기 속에서도 동료를 믿고 자리를 지켜준 직원들에게 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 말했다.
금호타이어는 함평공장 건설에도 박차를 가하고 있다. 1단계로 하루 1만5000본, 연 530만본 생산 규모로 오는 2028년 상반기 가동을 목표로 한다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
