정부, “석유 1.9억 배럴·가스 의무비축량 9일분 이상 보유”
미국과 이란의 전쟁으로 중동 정세가 불안정한 가운데 정부는 약 1억9000만 배럴 수준의 석유와 의무 비축량 9일분을 웃도는 가스를 확보하고 있고 “호르무즈 해협 봉쇄 사태와 관련해 비상 체제로 대응하고 있다”고 밝혔다.
여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 4일 국회 한미의원연맹이 주최한 간담회에 참석해 이같이 말하며, 국내 에너지 수급과 한미 통상 현안에 총력 대응하겠다는 의지를 밝혔다.
의원연맹 소속 더불어민주당 간사 김영배 의원은 이날 국회에서 열린 ‘한미 관세 관련 간담회’ 직후 브리핑을 통해, 이번 전쟁의 영향과 대응 방안을 정부와 논의했다고 전했다.
김 의원은 “한국의 에너지 비축 물량은 석유의 경우 민관을 합쳐 약 1억9000만 배럴 수준이며, 가스도 의무 비축량인 약 9일분을 상회하고 있다”고 설명했다.
이어 “현재 석유·가스 비축량은 충분해 당분간 큰 문제는 없을 것으로 보이지만, 정부는 사태 장기화에 대비해 다양한 상황별 대응 계획을 마련하고 있다”며 “나프타와 플랜트 등 향후 영향을 받을 수 있는 주요 수출입 품목도 면밀히 점검하고 있다”고 밝혔다.
그러면서 “중동 사태로 주식시장이 크게 출렁이고 유가 변동성도 확대된 상황에서, 정부가 조속히 구체적인 대책을 내놓아야 한다는 요구가 여야 의원들 사이에서 공통으로 제기됐다”고 덧붙였다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
