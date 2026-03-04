류지현 감독 “체코전 선발 소형준”
류지현 야구 대표팀 감독이 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 경기 선발로 소형준(KT 위즈)을 낙점했다.
류 감독은 4일 일본 도쿄돔에서 열린 기자회견에서 “체코전 목표는 단순히 이기는 것이 아니라 계획대로 이기는 것”이라며 “투구수 제한 등 변수가 많은 만큼 추후 경기 운영에 차질이 없도록 소형준이 경기 초반을 잘 이끌어주길 바란다”고 말했다. 이어 “정우주(한화 이글스)가 두 번째로 마운드에 오를 예정”이라고 덧붙였다.
대표팀은 5일 오후 7시 같은 장소에서 체코와 대회 1라운드 C조 1차전을 치른다. 류 감독은 대표팀보다 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 순위가 11계단 낮은 체코(15위)를 결코 만만한 상대가 아니라고 강조했다. 그는 “체코가 이번 대회를 앞두고 미야자키에서 치른 연습 경기를 분석해 보니 지난해 11월 맞대결 때보다 전력이 한층 강해진 모습이었다”고 설명했다.
전지훈련과 평가전을 거치며 타격감을 끌어올린 타선이 경기 초반 얼마나 터져주느냐도 관건이다. 다양한 타순 배치를 시험해 온 류 감독은 체코전에서도 김도영(KIA 타이거즈)과 저마이 존스(디트로이트 타이거스)를 중심으로 상위 타선을 꾸릴 계획이다.
류 감독은 “그동안 안현민(KT)을 2번 타자로 기용했던 것은 지난 시즌 그의 득점 생산 능력(wRC+)가 리그 최고 수준이었기 때문”이라며 “존스 역시 메이저리그 기준으로도 wRC+가 상위권에 속한다. 존스가 2번에 들어갈 때 공격력이 가장 좋아질 것으로 판단했다”고 말했다. 이어 “김도영은 사이판 캠프부터 신중하게 몸 상태를 끌어 올리도록 관리했다”며 “평가전에서 1번 타자로 기대 이상의 활약을 보여줬다“고 덧붙였다.
류 감독은 이번 대회를 앞둔 선수단의 각오도 전했다. 그는 “코치로 참가했던 2006년과 2013년 대회를 포함해 이번이 지도자로 세 번째 WBC 출전”이라며 “최근 세 차례 대회에서 기대에 미치지 못했지만, 이번 대표팀은 지난해 11월 K-베이스볼 시리즈부터 남다른 진정성을 보여줬다”고 말했다.
선수들은 한신 타이거스, 오릭스 버팔로스와의 평가전에서 안타나 홈런을 기록할 때마다 ‘비행기 세리머니’를 선보였다. 2라운드 진출에 성공해 미국 마이애미로 전용기를 타고 가겠다는 각오를 담았다. 류 감독은 전날 오릭스전에서 세리머니를 펼치는 존스를 향해 두 손으로 크게 하트를 그리기도 했다. 류 감독은 “(세리머니를 지켜보며) 선수들의 마음가짐이 느껴져 흐뭇했다”며 “선수단 30명이 하나로 뭉쳐 그 이상의 힘을 보여줄 것”이라고 힘줘 말했다.
도쿄=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
